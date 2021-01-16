В Одесской области спасли лебедей, примерзших ко льду

16.01.2021, 21:38, Новости дня

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В Одесской области стая лебедей примерзла к поверхности пруда, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 16 января.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня днем в 9.51. В нем говорилось, что в поселке Окны по адресу улица Первомайская, 1 нужно освободить лебедей из пруда.

С помощью лодки работники ГСЧС разбили ледяную ловушку и позволили лебедям выбраться из замерзшей части пруда. Спасатели вовремя подоспели и спасли 16 птиц.

От Госслужбы привлекли одну единицу техники и четыре человека личного состава, рассказали в ГСЧС.

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