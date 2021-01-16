Ученые рассказали о главной причине отвращения людей к сыру

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16.01.2021, 21:34, Разное
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Исследователи обнаружили, что многие люди ненавидят сыр. Они объясняют это ароматом некоторых его сортов и особенностями в функционировании мозга.
Жан-Пьер Руа первым начал изучать ощущение отвращения к сыру. Он выяснил, что 6% из добровольцев, участвовавших в его исследовании, до такой степени не любят сыр, что чувствуют к нему омерзение. Главной причиной такого отвращения считается непереносимость лактозы. Опыт продемонстрировал, что вентральный палладий – область мозга, отключается у тех, кто не любит сыр и появляется ощущение омерзения.

С таким мнением соглашается и Пол Розин из Пенсильванского университета. Он тоже полагает, что определенные люди считают сыр противным. Ученый заявляет, что основной фактор отвращения к сыру кроется в особом запахе «разложения», исходящего от молочного продукта. Также сыр имеет особый специфический острый вкус, что является причиной негативного отношения людей к нему.



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