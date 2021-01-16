Ученые рассказали о различиях в привлекательности людей в зависимости от группы крови

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16.01.2021, 21:34, Разное
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Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили личностные качества, присущие людям, имеющим ту или иную группу крови. Примечательно, что обладателей одной из таких групп эксперты признали наиболее притягательными в сексуальном плане.
В исследовании приняли участие около 3 тысяч молодых людей. Вначале была идентифицирована их принадлежность к определенной группе крови, а затем участники эксперимента прошли углубленное тестирование посредством заполнения специальных анкет-опросников. В итоге наиболее привлекательными в интимном плане людьми оказались те, кто имел первую группу крови. К слову, как заявили исследователи, упомянутой категории свойственны также проявления хорошей силы воли, терпеливости и приверженность достижению поставленной цели.

Примечательно, что “антиподами” вышеуказанных людей являются обладатели второй группы – именно они проявили наименьшую привлекательность для окружающих в эротических составляющих. Впрочем, для последних характерны аккуратность, ответственность и повышенное трудолюбие. Что же касается остальных категорий, то люди с третьей группой крови, обладающие исключительной адаптивностью к сложным жизненным условиям, являются наиболее чувственными и нежными, а обладателям четвертой группы, признанным самыми романтичными, свойственны лидерские качества, организованность, спокойствие и уверенность в себе.



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