 

“Дает о себе знать”: Алена Гаврилова продемонстрировала успех отказа от вредной привычки

16.01.2021, 21:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная модель Алена Гаврилова, являющаяся экс-супругой певца Эмина Агаларова, разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram пару публикаций, продемонстрировавших успешное действие её отказа от вредной привычки – пристрастия к сладкому. Кроме того, знаменитость упомянула о вспомогательных факторах своего похудения.
На обеих коротких гиф-роликах красавица позирует на фоне белого интерьера и зеленой растительности, одетая в стильный пестрый топ и короткие шорты. При этом, взявшись пальцем за одну из поясных бретелей и потянув её в сторону, Гаврилова наглядно продемонстрировала подписчикам, насколько она похудела. “И все-таки, отсутствие сахара в моей жизни дает о себе знать”, – объяснила причины своей метаморфозы модель. Впрочем, далее она упомянула, что такой успех обеспечили не только отказ от калорийных сладостей, но и регулярные занятия спортивными тренировками, которыми она дополнила диету. “9 месяцев без срывов!” – с удовольствием похвасталась посетителям микроблога красотка.

Алена Гаврилова выразила уверенность, что желанное похудение стало результатом комплексного влияния диеты и фитнеса. Впрочем, обращаясь к поклонникам, модель призвала их, даже при отсутствии возможности посещать спортивный зал, все же максимально ограничить количество потребляемых сладостей. “Всех целую и закрываем эту душещипательную тему”, – резюмировала хозяйка аккаунта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мнение: О том, как в России скрывают смерти от коронавируса

24.12 / Алексей Панин без трусов помедитировал на берегу моря

13.12 / В Париже задержали более ста участников марша против полицейского насилия

08.01 / В конгрессе США назвали Трампа “инструментом Путина”

07.09 / “Гоголь-центр” провел концерт для врачей: Кирилл Серебренников в роли ведущего, Виктория Исакова – на сцене и другие подробности

06.07 / Ученые фиксируют катастрофическое усиление жары по всей Земле

18.08 / Аналитики о Белоруссии

12.11 / Инфицированного Зеленского доставили в больницу

10.08 / Ростовский «Президент-отель» объявил о срочном наборе дополнительного персонала

04.11 / Ученые: Роговица может противостоять заражению новым коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска