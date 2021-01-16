“Дает о себе знать”: Алена Гаврилова продемонстрировала успех отказа от вредной привычки

16.01.2021, 21:34, Разное

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Популярная модель Алена Гаврилова, являющаяся экс-супругой певца Эмина Агаларова, разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram пару публикаций, продемонстрировавших успешное действие её отказа от вредной привычки – пристрастия к сладкому. Кроме того, знаменитость упомянула о вспомогательных факторах своего похудения.

На обеих коротких гиф-роликах красавица позирует на фоне белого интерьера и зеленой растительности, одетая в стильный пестрый топ и короткие шорты. При этом, взявшись пальцем за одну из поясных бретелей и потянув её в сторону, Гаврилова наглядно продемонстрировала подписчикам, насколько она похудела. “И все-таки, отсутствие сахара в моей жизни дает о себе знать”, – объяснила причины своей метаморфозы модель. Впрочем, далее она упомянула, что такой успех обеспечили не только отказ от калорийных сладостей, но и регулярные занятия спортивными тренировками, которыми она дополнила диету. “9 месяцев без срывов!” – с удовольствием похвасталась посетителям микроблога красотка.



Алена Гаврилова выразила уверенность, что желанное похудение стало результатом комплексного влияния диеты и фитнеса. Впрочем, обращаясь к поклонникам, модель призвала их, даже при отсутствии возможности посещать спортивный зал, все же максимально ограничить количество потребляемых сладостей. “Всех целую и закрываем эту душещипательную тему”, – резюмировала хозяйка аккаунта.