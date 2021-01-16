Мнение: Самая недооценённая валюта в мире, переход на онлайн-банкинг и статистика о России

16.01.2021, 21:24, Разное

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1. То, о чём я много раз говорил. Российский рубль признали не просто недооценённой валютой, а самой недооценённой валютой в мире среди крупных стран. Ещё сильнее недооценён один только ливанский фунт. По-хорошему рубль по отношению к доллару должен стоить втрое дороже, и это признают сами американцы:

https://lenta.ru/news/2021/01/13/nedooc/

Согласно «индексу бигмака», самой недооцененной валютой в мире оказался российский рубль. Эксперты The Economist признали, что курс доллара по отношению к рублю сильно завышен: американская валюта должна стоить не 74, а максимум 24 рубля.

«Индекс бигмака» рассчитывается на основании гипотезы о том, что одинаковые товары в разных странах должны стоить одинаково. Если такого не происходит, говорят эксперты, это значит, что курс местной валюты сильно занижен или, наоборот, завышен.

Новость, с одной стороны, хорошая (в плане цен и покупок внутри России), с другой стороны, плохая (в плане трат россиян на импортные товары и поездки за рубеж). Впрочем, пока у нас приоритетом является импортозамещение, а вопрос поездок за рубеж до конца пандемии остаётся малоактуальным.

2. Наши люди осознали, что вместо утомительных поездок в банк в большинстве случаев выгоднее пользоваться онлайн-банкингом:

https://lenta.ru/news/2021/01/13/app/

Россияне в 2020 году резко отказались от посещения офисов кредитных организаций и перешли в онлайн-банки, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства AppAnnie.

По подсчетам авторов, российские пользователи мобильных приложений банков и других финансовых компаний провели в них в прошлом году суммарно 629 миллионов часов, что на 87 процентов больше показателей 2019 года.

При этом время, потраченное на все мобильные приложения, независимо от тематики, выросло в 2020-м только на 40 процентов — до 94,6 миллиарда часов. Также авторы пришли к выводу, что рост не связан с появлением новых пользователей: количество скачиваний финансовых приложений увеличилось лишь на пять процентов.

Спасибо ковиду: цифровизация России получила в прошлом году хороший пинок.

3. Авторы «Справочника патриота» собрали статьи с важнейшими статистическими показателями России в отдельный шаблон:

https://ruxpert.ru/Шаблон:Статистика

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