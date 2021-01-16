Матыцин поддержал идею играть «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
16.01.2021, 21:12,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета РФ (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиаде.
«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», – цитирует ТАСС Матыцина.
Ранее ОКР предложила исполкому ОКР в ближайшие два года использовать композицию «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиаде.
Также исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского предлагал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В свою очередь президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна РФ на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.
Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.
Смотреть комментарии → Комментариев нет