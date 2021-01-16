Матыцин поддержал идею играть «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

16.01.2021, 21:12, Новости дня

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Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета РФ (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиаде.

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», – цитирует ТАСС Матыцина.

Ранее ОКР предложила исполкому ОКР в ближайшие два года использовать композицию «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиаде.

Также исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского предлагал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В свою очередь президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна РФ на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.