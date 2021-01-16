Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты

16.01.2021, 21:12, Новости дня

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Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора, радиационный фон в районе станции в норме, сообщило министерство энергетики Белоруссии.

«В 19.02 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», – говорится в Telegram минэнерго республики.

При этом в ведомстве отметили, что радиационный фон в районе станции в норме.

13 января минэнерго республики сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100-процентную мощность, тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая – 1170 МВт.

Напомним, официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. В конце декабря началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.