Смотревшего порно при пассажирах таксиста в Петербурге арестовали

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16.01.2021, 21:12, Новости дня
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Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено пять суток административного ареста», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Во вторник девушка опубликовала в Сети видеозапись, в которой рассказала, что таксист, перевозивший ее в Пулково, смотрел порнографию во время поездки и совершал развратные действия. После этого «Ситимобил» заблокировала таксиста. Позже в «Ситимобил» поступила информация еще об одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. После этого «Ситимобил» заблокировала весь таксопарк, в котором работал петербургский водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.



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