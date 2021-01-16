Дважды импичнутый

16.01.2021, 21:06, Разное

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Что будет с Трампом, если его отрешат от должности уже постфактум.

В отличие от первого импичмента, связанного со скандальным телефонным разговором Трампа с президентом Украины Зеленским («военная помощь США Киеву в обмен на компромат на Байдена и его сына Хантера»), против которого республиканцы выступили практически единым фронтом, 13 января 10 республиканских конгрессменов голосовали «за» новый импичмент — в связи с обвинением президента в «подстрекательстве к мятежу». Это произошло всего за 7 дней до инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена. Для объявления импичмента требовалось простое большинство голосов в нижней палате Конгресса. Итоги голосования: 232 — «за» импичмент, 197 — «против», 5 — не голосовали.

Поворот Макконнелла

Чтобы Трамп был отстранен от должности после состоявшегося импичмента в нижней палате, необходимо две трети голосов сенаторов, признающих президента виновным. Как минимум 17 республиканцев должны поддержать отстранение Трампа, который утром 20 января и так должен выезжать из Белого дома по окончании официального срока полномочий.

Глава сенатского большинства Митч Макконнелл (после 20 января он станет главой республиканского меньшинства) рассержен на Трампа. Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса заявил, что никогда больше не будет с ним разговаривать. И главное, Макконнелл заявил, что провокационные действия президента, вызвавшие штурм его сторонниками Капитолия, «достойны импичмента».

Если Митч Макконнелл действительно хочет отстранения Трампа, он сможет это сделать, говорили источники в Сенате.

Его влияние на республиканскую часть верхней палаты огромно.

Макконнелл. Фото: EPA

Старый политический лис Макконнелл дает понять, что Трамп больше не является безусловным лидером, за которого 4 года держалась Республиканская партия. Пора идти дальше, пора искать новых лидеров к новым выборам. Как полагают источники в Конгрессе, заявление Макконнелла может означать, что Сенат, в случае импичмента выступающий в роли суда, может признать Трампа виновным, что называется, постфактум, для истории. В прошлом вотумы недоверия принимались и после отставок правительственных чиновников, правда, речь никогда не шла о президентах. (Главой большинства в Сенате станет Чак Шумер, демократ из Нью-Йорка.)

Сможет ли Сенат рассмотреть импичмент до инаугурации Байдена? До 19 января верхняя палата находится на каникулах. Чтобы собраться досрочно, требуется согласие всех сенаторов. Макконнелл выступил против созыва чрезвычайной сессии, и, похоже, Трамп тем самым останется в должности до конца срока. Один из лидеров демократов в нижней палате Стени Хойер отмечает, что резолюция об импичменте может быть передана в Сенат уже на этой неделе, несмотря на каникулы.

Заявление Макконнелла здешняя пресса назвала «поворотным». Лидер республиканцев в Сенате прямо не сказал, что он будет голосовать за признание Трампа виновным, но, назвав действия президента «достойными импичмента», он открыл шлагбаум для осуждения президента сенаторами-однопартийцами.

Ссора с Пенсом

Накануне голосования по импичменту в среду, во вторник палата представителей приняла резолюцию, призывающую вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции (4-й раздел — неспособность президента исполнять обязанности из-за недееспособности или невменяемости) и временно исполнять вместо Трампа функции главы исполнительной власти. Однако Пенс отправил конгрессменам письмо, объясняя палате представителей, что не пойдет на такой шаг, назвав его слишком раскольническим и сказав: «Сейчас самое время залечивать раны».

Как сказал журналист «Нью-Йорк таймс» Питер Бейкер, а также репортеры «Вашингтон пост» Мэгги Хаберман и Энн Карни, накануне утверждения итогов выборов в Конгрессе между Трампом и Пенсом состоялся жесткий телефонный разговор.

«Ты можешь остаться в истории либо как патриот, либо как…» (и тут Трамп перешел на нецензурную лексику). Об этом заявили два источника, знающие детали разговора.

Остальное — уже история. Накануне заседания Пенс заявил, что не будет отменять результаты голосования коллегии выборщиков, роль вице-президента в таких случаях — церемониальная. Трамп публично осудил Пенса на митинге, после чего его сторонники, ворвавшиеся в Капитолий, кричали «повесить Пенса».

Майк Пенс и Дональд Трам поссорились на прошлой неделе. Фото: EPA

В понедельник Трамп и Пенс встретились — впервые с тех пор, как поссорились на прошлой неделе из-за попытки президента отменить выборы и нападения толпы, которая угрожала безопасности вице-президента (Пенса срочно эвакуировали из здания, в котором оставались законодатели и служебный персонал). Двое разговаривали в течение часа или более в Овальном кабинете, что, как пишет NYT, «было равносильно чрезвычайному мирному саммиту, где на кону стояли последние дни президентства Трампа». Чиновник администрации, который отказался назвать себя из-за «щекотливой ситуации», сказал, что у них был «хороший разговор», но не сказал, поднимался ли вопрос о 25-й поправке.

Дочь «того самого Чейни» — бывшего вице-президента Дика Чейни, самого влиятельного политика в администрации Дж. Буша-мл. — Лиз Чейни, член палаты представителей от штата Вайоминг, пояснила накануне голосования по импичменту: «Никогда еще в нашей истории не было большего предательства президентом Соединенных Штатов своей должности и своей присяги Конституции. Я буду голосовать за импичмент президенту». Решение Лиз Чейни проголосовать «за» связано с драматическим телефонным звонком ее отца, бывшего вице-президента. Ричард Чейни по телевизору смотрел речь Трампа 6 января в парке Эллипс. Дик Чейни позвонил дочери, участвовавшей в процедуре утверждения итогов выборов, и предупредил, что она подвергается словесным нападкам со стороны президента, сообщает «Вашингтон пост». На митинге Трамп назвал Лиз Чейни «слабачкой» и призвал сторонников «от нее избавиться» (интересно, что президент имел в виду?).

Что касается Майка Пенса, то он «дважды умыл руки», сначала отказавшись аннулировать итоги президентских выборов, но и отказавшись отстранить Трампа от должности по 25-й поправке.

Шесть сенаторов-республиканцев предложили принять альтернативную резолюцию с осуждением действий президента («нарушение Трампом присяги»), но без отстранения от должности. Кстати, общественное порицание Конгресса по-английски звучит «цензура» (еще одно значение слова, играющего такое важное значение во всех авторитарных или тоталитарных режимах; в эти дни сам Трамп оказался цензурирован, а его аккаунт запрещен в ведущих социальных сетях — мнение читателей «Новой» об этом смотрите тут). Однако демократическое большинство Конгресса (теперь оно будет в обеих палатах) «мягкий» вариант не приемлет. Настрой очень антитрамповский. Как пояснила «леволиберальная» законодательница Александрия Окасио-Кортес, представляющая Нью-Йорк, во время штурма Капитолия 6 января у нее был некий «тесный контакт» с толпой, и она не знала, «удастся ли ей дожить до конца этого дня».

В случае признания Трампа виновным в Сенате,

он лишится президентской пенсии в размере около 200 тысяч долларов в год,

а также, возможно, пожизненной охраны (в этом вопросе нет ясности из-за отсутствия прецедентов).

Отдельной резолюцией Сената (требующей простого большинства голосов) ему может быть запрещено участие в будущих президентских выборах и вообще занятие новой выборной должности в американском обществе.

Переходная команда Байдена отказалась комментировать события в Конгрессе, заявив, что главное сейчас для них — эффективный трансфер власти. Байден предположил, что Сенат мог бы разделить свое рабочее время, половину его посвятив процессу над Трампом, а другую половину — обычной работе, в том числе, утверждению кандидатур на ведущие посты в администрации нового президента.

Без раскаяний Войска нацгвардии США после отбоя в здании Конгресса США, который они охраняют после штурма сторонниками Трампа. Фото: EPA

Комментируя происходящее в Конгрессе, Трамп назвал попытку импичмента «охотой на ведьм», вызывающей у него ужасный гнев и наносящей огромный ущерб стране, и заявил, что выступает категорически против любого насилия. Речь, которую он произнес 6 января перед тем, как тысячи его сторонников отправились громить Капитолий, Трамп назвал «абсолютно приемлемой».

«Мои слова, мое выступление проанализировали, — сказал Трамп. — Абсолютно все сочли, что все было уместно» (кто эти «все»? — А. П.).

Выступая в Аламо, штат Техас, на фоне построенного участка стены, разделяющей США и Мексику, 45-й президент сказал, что не боится быть отстраненным от власти по 25-й поправке. «Она мне совсем не опасна». Попытка использовать 25-ю поправку аукнется Джо Байдену и его администрации, пояснил Трамп: «Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях».

То, что собственная партия разворачивается против него, Трампа, по-видимому, вообще не беспокоит. Искусство политика — вовремя уйти — не про Трампа, называющего себя «стабильным гением», принципиально не признающим ни одной собственной ошибки и живущим в мире собственных фантазий.

Спикер нижней палаты Сената Нэнси Пелоси подписывает документ об импичменте Дональда Трампа, 13 января 2021 года. Фото: Getty

20 января Америка ждет с тревогой. В Вашингтон будут стянуты 15 тысяч военнослужащих Национальной гвардии (сначала предполагалось 6 тысяч), а еще тысячи полицейских и агентов спецслужб. Возможны выступления вооруженных сторонников уходящего президента как в американской столице, так и в столицах всех 50 штатов. Как сообщили СМИ, накануне событий 6 января ФБР в штате Вирджиния сообщало о возможности массовых протестов в столице, в том числе с применением оружия. Это противоречит сообщениям о том, что спецслужбы не знали о возможных беспорядках. В письменном заявлении уходящий 45-й президент призвал своих стронников избегать насилия. Послушаются ли?

Силы правопорядка предупреждены и утверждают, что «готовы».

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон

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