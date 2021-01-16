 

Для получивших прививку от коронавируса разработают цифровой паспорт

16.01.2021, 20:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компании Microsoft, Oracle и другие намерены разработать специальный цифровой паспорт для людей, привившихся от коронавируса. По мнению специалистов, вскоре такой документ станет более чем востребованным во многих странах мира.

Предполагается, что его станут требовать перед покупкой билета на самолет, пересечении границы и в других случаях до полного окончания пандемии, для чего может понадобиться не один год. Паспорт станут устанавливать на смартфоны или распечатывать в виде QR-кода, который смогут считать все заинтересованные организации.

В России, напомним, уже с 1 января начали выдавать сертификаты всем, кто получил прививки от коронавируса. По данным статистики, таких в стране около 1,5 миллиона человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / В Перми создали дешевую «броню» для транспорта

06.09 / Бывший кандидат в президенты США Буттиджич вошел в команду Байдена

28.08 / Могут ли США и ЕС повлиять на ситуацию в Беларуси? 

22.11 / В РФ разработан новый способ получения наночастиц оксида никеля

10.09 / Трамп объявил о новом сокращении контингента США в Афганистане и Ираке

04.10 / Guardian – британские учёные уверены, что прививка от COVID-19 — не повод снимать запреты

15.12 / Google начнет удалять неактивные учетные записи

05.09 / В Беларуси 4 сентября задержали более 40 человек – МВД

01.01 / Великобритания завершила формальный выход из Евросоюза

24.09 / Business Insider – НАСА планирует вернуться на Луну в 2024 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска