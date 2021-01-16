Для получивших прививку от коронавируса разработают цифровой паспорт

16.01.2021, 20:56, Новости дня

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Компании Microsoft, Oracle и другие намерены разработать специальный цифровой паспорт для людей, привившихся от коронавируса. По мнению специалистов, вскоре такой документ станет более чем востребованным во многих странах мира.

Предполагается, что его станут требовать перед покупкой билета на самолет, пересечении границы и в других случаях до полного окончания пандемии, для чего может понадобиться не один год. Паспорт станут устанавливать на смартфоны или распечатывать в виде QR-кода, который смогут считать все заинтересованные организации.

В России, напомним, уже с 1 января начали выдавать сертификаты всем, кто получил прививки от коронавируса. По данным статистики, таких в стране около 1,5 миллиона человек.