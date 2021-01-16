 

Компания Xiaomi может попасть в черный список США

16.01.2021, 20:56, Новости дня
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В сети активно обсуждается вопрос о готовящихся американских санкциях против китайского производителя электроники Xiaomi. По имеющейся информации, США могут наложить на эту компанию жесткие ограничения якобы из-за ее связей с военным ведомством КНР.

Официально данную версию пока никто не подтвердил. Однако плачевный опыт Huawei позволяет предполагать, что такое вполне возможно.

Многие пользователи считают, что Соединенные Штаты, таким образом, пытаются убрать сильных конкурентов своих производителей с мирового рынка. Другие сожалеют, что Xiaomi, предлагающая нормальные электронные устройства по приемлемым ценам, может в будущем сойти с дистанции. Как будут развиваться события, покажет время.



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