В Чечне раскритиковали блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА

16.01.2021, 20:52, Новости дня

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Министр печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев назвал ударом по свободе слова блокировку YouTube-каналов футбольного клуба «Ахмат» и российской лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Штаты нанесли очередной удар по свободе слова (…) Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип «спорт вне политики» уже давно не принимается в расчет, попраны все морально-этические нормы», – написал Дудаев в своем Instagram.

По его словам, эти действия демонстрируют явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. «Это сотни тысяч людей – только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек», – сказал он.

По его мнению, «развернута гибридно-информационная война против региона, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова», а соцсети превратились в инструменты политических войн.

«Уже не первый год мы видим, что со стороны самой «демократической» страны, именующей себя «колыбелью демократии», жестко и грубо нарушаются права получателей информации. США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии речь не идет», – подчеркнул министр.

Накануне сообщалось, что канал российского футбольного клуба «Ахмат» в YouTube был заблокирован. При попытке зайти на канал клуба появляется надпись «Эта страница недоступна». Заблокированным оказался и YouTube-канал лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) Чеченской республики.

В декабре 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Комментируя ситуацию, Кадыров отметил, что «ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», так как «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».