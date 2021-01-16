Мнение: Отстаю от сленга!

16.01.2021, 20:44, Разное

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Последнее время то и дело встречаю во всяких постах, посвященных молодежным делам, странную аббревиатуру МЗС. Что это, Бэрримор?? Причем, редкий случай, даже Яндекс оказывается бессилен: единственное, что он может подсказать, это “Межзвездная среда”. Но это ведь явное не то. Между тем вот у Корпускулы: “Моргенштерн же, как и многие, усвоил, что легкая протестность хорошо заходит, и что-то напел со словом Навальный. Отважный, прогрессивный Алишер. А потом сделал “коллаб” с МЗС. Насколько я поняла из нарезки, наши МЗС обратились к молодежным инфлюэнсерам с просьбой или заказом, сделать что-нибудь про выборы”.

Твою мать, тарабарщина какая-то! И Корпускула-то какова – она ж мне вроде как ровесница. Но поди ж ты – руку на пульсе держит! Испытываю зависть и недоумение.