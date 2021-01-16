 

Мнение: Отстаю от сленга!

16.01.2021, 20:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Последнее время то и дело встречаю во всяких постах, посвященных молодежным делам, странную аббревиатуру МЗС. Что это, Бэрримор?? Причем, редкий случай, даже Яндекс оказывается бессилен: единственное, что он может подсказать, это “Межзвездная среда”. Но это ведь явное не то. Между тем вот у Корпускулы: “Моргенштерн же, как и многие, усвоил, что легкая протестность хорошо заходит, и что-то напел со словом Навальный. Отважный, прогрессивный Алишер. А потом сделал “коллаб” с МЗС. Насколько я поняла из нарезки, наши МЗС обратились к молодежным инфлюэнсерам с просьбой или заказом, сделать что-нибудь про выборы”.

Твою мать, тарабарщина какая-то! И Корпускула-то какова – она ж мне вроде как ровесница. Но поди ж ты – руку на пульсе держит! Испытываю зависть и недоумение.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Компания Dodge презентовала новый внедорожник, самый мощный в мире

18.10 / Мнение: США отказались продлевать СНВ-3

29.08 / Утро Яны – Личное мнение

06.11 / Мнение: Байден поможет России?

24.07 / Похудевшему Александру Буйнову удалили желчный пузырь

14.09 / Российские ученые выяснили, как собеседники достигают взаимопонимания во время зрительного контакта

09.08 / В Санкт-Петербурге женщина пришла в гости с трупом младенца в пакете

08.09 / Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

16.12 / Кому и зачем нужна ФСБ?

16.11 / Скандалы: «Двойник» из Майами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска