Мнение: Они возвращаются, но нихрена не страшно!

16.01.2021, 20:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Это фантастика дебилизма! Все, после 4 лет Трампа – возвращаются! Нулланд, Псаки, Саманта Пауэрс – все наши любимые персонажи снова в седле! И это – не страшно!

Ну, вот, реально что ли бояться Вику Нулланд, которая выиграла якобы Украину? Спустя столько лет плюсы подсчитать от ее работы на Россию?

Что мы потеряли? НИЧЕГО. И не надо мне про братский народ – пускай жрут демократию.

Но, что мы выиграли?

+ Крым.

+ Понимание, за кого нас держали в Западном мире.

+ Новые технологии, потому что пришлось заниматься импортозамещением.

+ Национализацию элит + новую Конституцию.

+ Новые возможности для страны, когд не надо было больше притворяться перед Западом.

+ Консалидацию населения, хотя уже попривыкли и опять бухтят.

+ Гирю в виде Украины на ногах США – как экономическую, так и что еще более дорого – информационную и репутационную.

Мне просто дальше лениво перечислять. Плюс – фарш нельзя провернуть назад, США слабеют, они только что обгадили полностью демократию, свободу слова и так далее – и теперь они, если захотят что-то нести – то только на штыках. Пускай, информационных.

Ребят я устал и хочу спать, но.

Кеннеди ездил в открытой машине и до него также – просто он не понравился местному олигархату и был уконтрапупен. Но.

Место проведения инагурации Байдена – больше похоже на место боевых действий. 20 000 штыков только из Нацгвардии, 18 станций метро Вашингтона остановлены, истерика и многое другое – на этом фоне инагурация Путина, когда Москву перекрыли но для красивой картинки проезда кортежа – что и правда было красиво – не смешно. Москву закрыли, чтобы все завидовали, Вашингтон закрыли – чтобы запугать население. Это диктатура, Ким Чен Ын сейчас ревет в голос – а чо, так можно было?

Демократы слили свободу слова, слили все, включая мудака Илларионова, который и правда видать поверил – что ему можно свой поганый рот открывать не только против России. Они вообще не обучаемы. Кончили Березовского – но некоторым, включая Навального – не ясно. Ваше место у параши, клоуны – вас кормят, чтобы вы гадили на Россию, а не чтобы ваше никому не нужное мнение кто-то должен был слушать.

Да, Украина, хосподи. Я вчера сильно выпив, я тоже человек, объяснял своему хорошему знакомому, что она – не нужна. А он, перебрав, доказывал – что надо было присоединять Киев – они бы потом привыкли. Ага, это Вьетнам детка, никто никого больше кормить не будет. Насильно. С ложечки.

Мы за четыре года отвыкли от демократов при Трампе. Подзабыли про исключительность Обамы, про то, как нас разорвали. Я не люблю Трампа, при нем было весело, но – сейчас будет веселее. Байден, дедушка, который живет тупо на лекарствах будет также поднимать такую же демократию из США – которая такая же дохлая и смердит.

Из хороших новостей – они этого не понимают. Из плохих – на них работает Навальный. Плохих, для них.

Короче, шоу маст гоу он. И пускай грянет буря. Из России это будет особенно весело наблюдать.

Счастья вам.