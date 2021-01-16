Мнение: Пищевая аддикция

16.01.2021, 20:22, Разное

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Когда мы говорим об имидже, основной проблемой, которую мы часто видим, является лишний вес.

Большой лишний вес всегда уродует имидж. И блокирует этот ресурс, поскольку имея большой лишний вес, имиджем не хочется заниматься.

Чем старше человек, тем актуальней для его имиджа проблема лишнего веса.

Нет человека, который, имея лишний вес, особенно большой лишний вес, не желал бы его сбросить.

Даже те люди, которые утверждают, что их избыточный вес не лишний, понимают, что без него им было бы лучше. Они не хотят жертвовать привычным образом жизни ради похудения, но сбросить лишний вес никто не отказался бы.

Большинство же толстых людей хотят похудеть или даже мечтают похудеть.

Во всех случаях без исключения лишний вес связан с пищевой аддикцией.

Даже те, кто набрали вес вследствие болезни, нарушившей обмен веществ или изменившей их образ жизни на малоподвижный, все равно едят больше, чем им нужно для жизни, и не могут себя удержать, хоть и видят свой лишний вес.

Отсутствие пищевой аддикции – это когда человек не стремится съесть больше, чем необходимо его телу, легко отказывается от вредных продуктов, легко сокращает порции до нормальных. А нормально то количество еды, которого достаточно для энергетического баланса.

Из-за того что пища обеспечивает жизнь, процесс ее поглощения и ее вкус – очень сильные стимулы, вызывающие у здоровых людей то, что называется "кайф". Кайф – это арабское слово, описывающее состояние эйфории, пассивного удовольствия, чистого вознаграждения, отдыха в Раю, среди гурий.

В отличие от других видов удовольствия, например драйва или вдохновения, кайф – пассивное удовольствие, он связан не с деятельностью, а с расслаблением, с тем, что человек отдается приятным ощущениям, отдается внешнему потоку, входит в транс.

Это то, чего Аристотель советовал избегать Александру Македонскому, чтобы не ослабить саморегуляцию. Для поддержания своего организма в бодром и собранном состоянии знающие люди издревле придерживались аскетизма: спали на жестком, ели простую еду, избегали распутства. Кайф опасен тем, что он вызывает быстрое привыкание или, как это называется, толерантность к дозе.

Толерантность – это быстро растущая нечувствительность к прежним стимулам и стремление повысить дозу, чтобы продлить кайф. Чем дольше организм находится в состоянии кайфа, тем выше толерантность и хуже саморегуляция, тем меньше он способен собраться, а главное тем хуже он переносит отсутствие тех стимулов, к которым успел привыкнуть. Теперь уже не жажда кайфа движет им, а бегство от страданий.

Вот почему пищевая аддикция такая коварная и с возрастом захватывает большинство людей.

В других ресурсах удовольствие может быть связано с деятельностью, более и менее напряженной, это позволяет избегать аддикций или снижать ее до минимума. А в ресурсе Транс все почти удовольствия – это кайф, то есть пассивное наслаждение. Это удовольствие от веществ, от сна или релакса, от всего того, что не требует включения сознания, наоборот предполагает его частичное или полное отключение.

Ступая в этот поток, как в реку забвения Лету, легко потерять себя.

Вот почему мудрецы считали, что в кайфе можно лишь слегка помочить ноги, а по колено или по пояс заходить нельзя, иначе утонешь. Сирены, русалки, ундины – демоны, завлекающие смертных в морскую бездну. А Нептун или Посейдон, божество, связанно с ресурсом Транс и зодиакальным знаком Рыб, царь этих демонов.

Возвращаясь к пищевой аддикции, мы можем с уверенностью сказать, что люди, имеющие лишний вес, это те, которые зашли в этот поток по пояс, по горло, даже окунулись туда с головой, а теперь пытаются выбраться. Они бессильно бултыхаются там, где нет дна, иногда им удается подгрести к берегу, но потом сильной волной их снова относит назад.

Те, кто имел большой лишний вес, а потом пришел в норму и держится, хорошо знают единственный секрет нормальной фигуры: пожизненный строгий пищевой режим, здоровое питание и постоянные ограничения.

Некоторые худые люди, никогда не имевшие лишний вес, похваляются, что едят все, что им хочется, но если посмотреть, чего им хочется, окажется, что они не любят жирное, сладкое, или едят его редко, а порции их еды достаточно умеренны. Их организм счастливым образом умеет сам ограничивать аппетит, иногда до поры до времени. Но это исключение, а не правило. Еще одно исключение – очень молодые люди с высокой физической активностью. Те иногда едят очень много, но сжигают еще больше. Люди среднего возраста и старше почти никогда не могут себе позволить расслабиться и положиться на организм, они вынуждены себя контролировать. Их обмен веществ уже замедлен, им нужно меньше еды, а они хотят есть больше.

Стоит ослабить контроль и порции начинают расти, калорийность блюд увеличивается, а с ними увеличивается и размер одежды.

У некоторых людей без ограничений аппетит и аддикция растут стремительно (это обычно связано с особенностями поджелудочной железы), у некоторых медленно, но вес тоже растет.

К счастью, "постоянные ограничения" не означают жестокую борьбу.

Толстые люди часто боятся ПП (правильного питания), думая, что им придется всю жизнь провести в страшной борьбе. Так некоторые курильщики думают, что жизнь без сигарет превратится в постоянное обуздание своих желаний, постоянную каторгу и тюрьму.

К счастью все не так страшно. Жизнью людей управляют привычки и, когда полезная привычка уже сформирована, или вредная привычка устранена, борьбы и каторги не требуется, требуется минимум ограничений, чтобы поддерживать баланс. В ситуациях искушения воли требуется чуть больше, в других ситуациях не требуется совсем – нет желания.

Представьте себе как выглядит привычка.

Она не является тем, что полностью заменяет волю, то есть вашу саморегуляцию, но она то, что поддерживает вас, создает опору для вас.

Когда мы повторяем слова "опоры", "внутренние опоры", идет речь о навыках и полезных привычках, они в каком-то смысле работают за вас, поскольку вам не нужно много сил, чтобы обратиться к привычке и навыку, они – на подхвате.

Опоры как волшебные помощники всегда готовы помогать и брать на себя часть работы, но полностью бездельничать вам не удастся, вы должны будете следить за всем и вовремя прокачивать опору, если она вдруг ослабела или стала негодной. Роль саморегуляции – поддерживать нормальное состояние ресурсов.

Обнаружив у себя такую проблему как лишний вес, а значит пищевую аддикцию, начальную или сильную, в зависимости от размера лишнего, любой человек сталкивается с трудностью.

Аддикция интегрирована в жизнь, сформирована вредная привычка, а это значит, что организм будет сопротивляться любым изменениям в режиме питания и образе жизни так, как будто идет речь об опасности.

Опасность и правда есть. Резкий сброс массы тела, резкое изменение привычного питания – шок и удар по организму.

Терять вес можно только по 3-4 кг в месяц (кроме случаев когда масса тела очень велика), именно такая потеря обеспечивает плавную адаптацию. В некоторых случаях можно сбрасывать быстрей, но тогда ваше питание должно быть очень хорошо продумано и насыщено всеми полезными веществами. Очень быстрая потеря веса вредна всегда и даже жизненно опасна. К счастью, в большинстве случаев до этого не доходит.

Чаще всего идет речь не о том, как замедлить потерю веса, а о том, как ее запустить, как сдвинуть вес с мертвой точки, к которой он то и дело возвращается. Человек путем неимоверных волевых усилий, мучений и жестких ограничений теряет пару килограммов, а потом они возвращаются и вес даже растет. Это проблема знакома многим.

Любая аддикция так устроена. Она стремится вернуть человека в старое русло, как в материнское лоно.

Если вы представляете себе, как выглядит Харибда, мифологический символ аддикции, вы помните, что это воронка, засасывающая внутрь. Чем дальше от центра воронки, тем меньше притяжение.

Вот почему стройным людям, которые никогда не были толстыми или давно похудели, не сложно придерживаться нормального питания. Им не хочется есть большие порции, их не тянет на слишком жирное, им нужно лишь иногда удерживать себя от пищевых излишеств, по праздникам или в момент стрессов.

Стройный человек находится за границей воронки Харибды, за крайними ее кольцами или между крайними. Это значит буквально, что он не испытывает тяги "сорваться" и "кинуться в обжорство", его не тянет "в пучину греха" неумолимой силой, но иногда он чувствует что мог бы расслабиться и "позволить себе". То есть какое-то влечение бывает, но оно достаточно слабое, чтобы легко сопротивляться. И если человек хорошо понимает, как устроена воронка Харибды, он не будет рисковать.

А вот у тех, кто то худеет, то полнеет, часто возникает желание "позволить себе" и "отпустить себя" и кажется, что всегда можно будет "собраться" и вернуться в форму. Иногда даже кажется, что если себя отпустить, будет легче потом собраться. Кажется, что надо набрать три-пять лишних кг, чтобы был стимул "собой заняться".

Это морок Харибды. Это пение сирен и смех русалок, который слышит смертный на дальних кольцах воронки.

Из тумана доносятся тихие голоса искусительниц: съешь еще кусок или два, закажи еще порцию.

Как человеку, который давно бросил пить или курить, иногда слышатся тихие побуждения "дать себе волю", "отпустить себя на свободу" и ненадолго вернуться к старому.

Говорят, что бывших алкоголиков и тем более бывших наркоманов не бывает, но не бывает никаких бывших аддиктов. Если вы были аддиктом чего-то, вам нельзя слушать голоса сирен и идти на их призывы. Вам нужно держаться подальше.

Правда это совсем не сложно, когда вы давно завязали. Стоит стряхнуть с себя морок и твердо сказать себе, что заигрывать с аддикцией вы не хотите.

Заигрывать с аддикцией нельзя по одной причине. Чем ближе вы к центру воронки, тем больше вам потребуется сил, чтобы вернуться в нормальное состояние. Так зачем идти в центр? Если вам сложно воздержаться от шага, сделать шаг назад будет намного сложней, а не проще.

Если вы пищевой аддикт и не можете пока справиться с аддикцией, вы знаете на себе, каково это – быть близко к центру.

Это не тихие голоса сирен, это громкие приказы и угрозы: "Сьешь! У тебя нет сил сопротивляться. Потрать свои силы на что-то другое, полезное тебе и другим, не сражайся с едой. Еда – это благо. Сьешь столько, сколько хочется. Не мучай себя, не истязай себя, ты можешь от этого заболеть. Ты ел слишком мало, ты голоден. Ты издеваешься над собой. Отложи свою диету до завтра. Завтра у тебя будет больше сил. Надо двигаться к цели постепенно. Сегодня сделай перерыв, прислушайся к себе".

А если вы находитесь в центре воронки, в любой аддикции, вас и не спрашивает никто, вы вообще не имеете права голоса, вашу волю словно ломают о колено и вы начинаете компульсивно есть. При этом вы уверены, что этот срыв – следствие ваших ограничений, "издевательств над собой". И потом вам уже не хочется "издеваться", иначе все опять закончится таким срывом.

Именно по этой причине никогда не стоит смеяться над пищевыми аддиктами, особенно очень полными людьми. Их аддикция очень велика, это уже не распущенность и не слабоволие, это болезнь.

Можно смеяться над их короной, над их стремлением видеть себя совершенно нормальными или их требованием считать их красивыми. Вот корона, то есть иллюзии превосходства, достойна насмешек. Корону никак не снять, если над ней не смеяться.

Но если человек и сам в курсе, что он толстый, и не пытается доказывать обратное, не надо над ним смеяться. Это бессмысленная жестокость. В наказание Харибда и на вас положит свой глаз, и вас самих захватит какая-нибудь аддикция. Это происходит не из-за мистического возмездия, а потому, что смеются над аддиктами те, кто не осознают, насколько аддикция, вырастая, становится сильной и насколько ей тяжело сопротивляться. А если вы не осознаете это, вы легкая добыча для нее. Вы будете считать себя человеком волевым, хозяином своей жизни, будете дразнить судьбу, искушать себя, полагаться на силу воли, и непременно влезете в какую-нибудь аддикцию, любовную или игровую, все аддикции хороши.

Только если вы уважаете Харибду, вы будете держаться от нее на почтительном расстоянии. И вы не будете ни смеяться над аддиктами, ни сами пробовать наркотики и нырять в другой транс, вы будете избегать любой потенциальной зависимости. Это позволит вам всегда держать себя в руках и владеть собой.

Волевой человек – это тот, кто не подходит к Харибде близко. А некоторые думают, что волевой человек может заходить в самый центр и выходить оттуда. Поэтому требуют воли от алкоголиков или пищевых аддиктов.

Нет, друзья. Нет такого смертного, который бы мог заходить в Лету по шею и легко возвращаться назад.

Вернуться назад очень сложно.

Но возможно. И чем дальше вы от центра воронки, тем проще.

Применительно к пищевой аддикции: если ваш лишний вес невелик и это с вами недавно, вы легко его сбросите.

Если ваш лишний вес велик и давно с вами, ваша пищевая аддикция сильна и вам нужна особая тактика борьбы.

В помощь вам – понимание системы колец Харибды. Вам нужно выйти из воронки и продержаться у крайних колец год, чтобы у вас сформировалась новая привычка. Вам уже не будет так сложно держать себя в норме, но придется избегать явных соблазнов и не допускать погружений, не верить, что неделю можно попировать, а потом вернуться. Если ваша аддикция была сильна, для вас такая неделя может быть фатальна.

Чтобы вырваться из тюрьмы аддикции, вам потребуется помощь противоположного ресурса, Здоровье.

Никогда не пренебрегайте этим, большую аддикцию без противоположного ресурса победить НЕЛЬЗЯ. Это всех ресурсов касается.

Помощь ресурса Здоровья – это значит вы должны не просто сократить калорийность рациона, вы должны перейти на правильное питание. Иначе ваш организм откажется сопротивляться аддикции и будут происходить те самые срывы, когда ваш мозг будет отключаться, а ваше тело возвращать килограммы. Вы должны начать питаться очень правильно, есть много овощей и белка, принимать недостающие элементы, пить много чистой воды. В этом случае организм встанет на вашу сторону, у вас не будет скачков сахара, давления, аварийных сигналов разных систем и сбоев. И аддикции не за что будет уцепиться.

Вы должны наладить режим сна, это обязательное правило. Перестройка – большой стресс, а выход из большой аддикции – стресс особенный. Вам нужен здоровый сон, в идеале – с 23 часов до 7-8 утра. Спать до обеда нельзя, ваше давление будет падать. Принимайте легкие успокоительные, типа валерьянки, если есть трудности со сном.

Нельзя пить алкоголь, если вы хотите сбросить много лишнего веса и выйти из сложной аддикции. Алкоголь и перестройка организма несовместимы.

Пить алкоголь (умеренно) можно в стабильной ситуации, но не в кризисной. Это правило для приема алкоголя.

В борьбе с аддикцией особенно важен первый месяц, следующие три месяца становится значительно легче, а потом полгода еще легче, но некоторые усилия еще нужны.

Через год вы перестанете быть аддиктом, но будете оставаться в зоне риска долго, хотя это не будет требовать от вас много внимания.

Если у вас будут откаты назад, срок выхода может продлиться, но от центра воронки вы будете отдаляться все равно.

При тяжелой аддикции не всегда стоит сразу нагружать себя спортом. Это двойная перестройка и мало кто это выдерживает, а для немолодых людей это может быть вредно. Физкультура нужна обязательна, но лучше постепенная, умеренная, прогулки на свежем воздухе, бассейн. Скинете большую часть веса, адаптируетесь к новому режиму питания, будете прибавлять физическую нагрузку. Исключение те, кто уже занимались спортом, им можно оставаться в том же режиме или усилить. А вот малоподвижным людям не нужно кидаться в зал и одновременно начинать мало есть. Это заманчиво в плане результатов, но это типичное штурманство с завышенной планкой ожиданий. И это приводит к срыву и краху, как все завышенные планки.

Вам не будет трудно психологически, если вы хорошо представите себе, что идет борьба с привычкой и перестройка не только тела, но и поля. Привычка скулит и ноет, пугает и угрожает, но если вы не поддаетесь ей (одновременно давая организму необходимое – это очень важно), она уступает вам, и вы становитесь хозяином поля.

Это главный принцип победы в любом конфликте, и внутреннем, и внешнем. Отдавать то, что должны, не уступать в том, в чем нельзя уступать.

Нельзя морить себя голодом, это будет косяк перед телом, и тогда вы не сможете получить руководство над ним. У вас руководство отнимут, потому что вы не справились, вы должны подчиняться. Поэтому скачивайте программу по счету калорий или начинайте иначе прикидывать, что вам нужно есть, чтобы получить нормальный КБЖУ, без этого здорового выхода из большой пищевой аддикции не получится.

Друзья, как у вас обстоят дела с этим? Были аддикции, пищевые или химические, большие или маленькие? Удалось справиться? Или вы в процессе выхода?

И если преодолели, держаться подальше от Харибды в этом ресурсе получается?