 

Лукашенко: В 2020 году Белоруссии фактически объявили войну

16.01.2021, 20:16, Разное
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Белорусский лидер напомнил, что еще два года назад предупреждал об угрозе со стороны других стран. Александр Лукашенко тогда сказал, что Белоруссию хотят “попробовать на зуб”, узнать, достойна ли она своей независимости или нет.

По словам президента, в прошлом году против республики “фактически объявили войну”. Причем развязана она была не против высших кругов, а против всего государства в целом. “Время проверило нас и дало ответ: мы достойны”, – отметил Лукашенко.

Глава республики заявил, что, с одной стороны, 2020 год надел на всех маски, с другой – сорвал их с некоторых. Белорусы лучше узнали друг друга. Как подчеркнул президент, в острый момент нашлись люди, которые “остались верны чести и совести”.

Напомним, в течение нескольких месяцев по всей Белоруссии проходили акции протеста. По подсчетам независимых СМИ, в демонстрациях приняло участие более одного миллиона человек. Люди обвиняли власти в фальсификации выборов президента.

В поддержку оппозиции выступил Европейский союз. Сообщество ввело санкции в отношении 40 официальных лиц Белоруссии. Александр Лукашенко в свою очередь сообщил, что в разжигании обстановки заинтересован Запад.



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