 

Илья Варламов высоко оценил качество жилищного строительства в Центральной Африке

16.01.2021, 20:11, Разное
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Известный российский урбанист и архитектор недавно завершил свою поездку по странам Центральной Африки.

В Уганде блогер инспектировал жилые кварталы, а в Южном Судане изучал общественные здания: полицейские участки, военные базы здания и гостиницы.

Сам журналист описал свои впечатления следующим образом:

– Нас с коллегами поразило, как сильно мы отстали от Африки в деле экологии. Здесь почти все строители используют исключительно экологически чистые материалы: пальмовый лист, глину, кизяк. Никто не уродует фасады блоками кондиционеров. Не встретишь многоэтажных зданий, изуродовавших окраины городов России — африканцы разбираются в урбанизме и предпочитают малоэтажную застройку. Все входные группы расположены на уровне земли, а значит маломобильным людям не нужно себя утруждать преодолением лестниц. России есть чему поучиться у Уганды и Южного Судана.

Блогер сообщил, что планирует вместе с коллегами из аналитической команды Института мирового урбанизма подготовить для отечественного Минстроя аналитическую записку с учётом опыта стран Центральной Африки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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