 

Стало известно, как машины смогут восстать против людей

16.01.2021, 19:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сценарии фантастических фильмов «Матрица» или «Терминатор» вполне могут стать явью, если развитие искусственного интеллекта пойдет не по тому сценарию, о котором говорят разработчики современного программного обеспечения и электронных устройств.

Ученые разошлись во мнениях. Одни указывают на многочисленные расчеты и моделирования, которые наглядно показывают, что искусственный интеллект всегда будет оставаться под контролем человека.

Другие же напоминают о том, что любое программное обеспечение подвержено сбоям. Почему бы не предположить, что такое произойдет однажды и с системами, управляемыми искусственным интеллектом? Каков будет результат, предугадать практически невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / В США зафиксировали рекордный прирост пациентов с коронавирусом

26.10 / Падение рождаемости и усиление консерватизма — американские учёные предсказали последствия пандемии

06.10 / ВОЗ назвала процент заразившихся коронавирусом жителей Земли

08.07 / Смартфоны Galaxy A51 и A71 получают функции из серии Galaxy S20

10.10 / Новый рекорд. В Европе за сутки COVID-19 заболели более 100 тысяч человек

05.08 / Эксперт объяснил, как в Чечне наказывают провинившуюся в Москве молодежь

09.10 / Путин объяснил минимальное финансирование компенсации ущерба от ЧС в 2020 году

26.09 / Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков устроившему ДТП в Москве рэперу Эллею

30.12 / В Украине циркулирует пять видов коронавируса, все происходят из Китая – Минздрав

09.01 / Так делают все — в «холодной кибервойне» участвует не только Россия, уверен французский эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска