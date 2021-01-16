Стало известно, как машины смогут восстать против людей

16.01.2021, 19:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сценарии фантастических фильмов «Матрица» или «Терминатор» вполне могут стать явью, если развитие искусственного интеллекта пойдет не по тому сценарию, о котором говорят разработчики современного программного обеспечения и электронных устройств.

Ученые разошлись во мнениях. Одни указывают на многочисленные расчеты и моделирования, которые наглядно показывают, что искусственный интеллект всегда будет оставаться под контролем человека.

Другие же напоминают о том, что любое программное обеспечение подвержено сбоям. Почему бы не предположить, что такое произойдет однажды и с системами, управляемыми искусственным интеллектом? Каков будет результат, предугадать практически невозможно.