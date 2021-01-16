Французская Майотта приостановила авиасообщение из-за штамма COVID из ЮАР

16.01.2021, 19:58, Новости дня

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Власти французской Майотты приостановили авиационное и морское сообщение из-за обнаружения на острове случая заражения штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики (ЮАР), говорится в сообщении префектуры острова.

Как напомнили в ведомстве, случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса был выявлен на Мойотте несколько дней назад, передает ТАСС. «Из-за изменений в санитарной ситуации префект принял решение прекратить авиационное и морское сообщение минимум на 15 дней с 17 января», – подчеркнули в префектуре.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев сообщил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».