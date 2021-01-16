Мнение: Бывший посланник США аргументирует «афганскую» модель истощения Ирана в Сирии

16.01.2021, 19:54, Разное

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Бывший посланник США аргументирует «афганскую» модель истощения Ирана в Сирии

Бывший посланник США, которому при администрации Трампа было поручено иметь дело с Сирией и ИГИЛ, высоко оценил политику Трампа в отношении Сирии и Ближнего Востока в недавней статье в журнале Foreign Affairs. Джеймса Джеффри широко критиковали за поддержку политики, ориентированной на Турцию, во время его пребывания у руля ближневосточной политики США. За это время президент США Дональд Трамп дважды заявлял, что он уйдет из Сирии, и силы партнеров США были преданы и бомбились Анкарой.

В статье восхваляется внешняя политика Трампа, включая ее мрачные аспекты, такие как превращение Сирии в своего рода новый Афганистан 1980-х годов. Джеффри пишет, что сирийская война сегодня зашла в тупик. «Отсутствие оговоренного решения, грязная война. Истощение, вероятно, продолжится, но именно это сработало против Советов в Афганистане». Неясно, что означает слово «сработало» в этом предложении, поскольку Афганистан быстро погрузился в войну и хаос, был захвачен Талибаном.и предоставил убежище «Аль-Каиде», которая затем использовала свою свободу передвижения в Афганистане для планирования террористических атак 11 сентября. Советские войска покинули Афганистан в 1989 году, талибы взяли Кабул в 1996 году. В 1993 году в западных СМИ Бен Ладен восхвалялся как «антисоветский воин», ведущий свою «армию» на путь мира. В 1998 году «Аль-Каида» помогла атаковать посольства США в Кении и Танзании, в результате чего погибло 200 человек. «Антисоветский» воин направил свои убийства на убийство американцев и жителей Запада, а также нацелился на религиозные меньшинства во всем мире.

В своей новой статье Джеффри хвалит решение США полагаться на страны региона, а не на то, что США берут на себя инициативу посредством «односторонних» действий. «Трамп также ясно дал понять, что он поддержит военные действия Израиля и Турции против Ирана и России в Сирии и будет полагаться в первую очередь на страны Персидского залива, Иорданию, Ирак и Израиль, чтобы противостоять Тегерану». Результатом этой политики стала внутренняя борьба между функционерами администрации, поскольку на часть администрации была возложена задача по борьбе с терроризмом, а на другую часть – стратегия ориентированная против Ирана.

Чтобы создать этот политический салат, который временами был противоречивым, США игнорировали «внутреннее поведение» таких стран, как Египет, Саудовская Аравия и Турция. Это означает, что США игнорировали нарушения прав человека, Турция продолжала этническую чистку Африна в Сирии, преследовала союзников США, угрожала «освободить» части Иерусалима от израильского контроля, принимала террористов ХАМАСа, притесняла сотни тысяч человек и подавляла инакомыслие и журналистов. Но для администрации Трампа это было нормально, пока страны региона несли это бремя.

Джеффри утверждает, что США создали «стойкую коалицию, даже когда они стремились сократить свои прямые обязательства. Турция и элементы вооруженной оппозиции в Сирии работали с Соединенными Штатами, чтобы лишить Асада решительной военной победы, а израильские авиаудары при поддержке США по иранским целям в стране еще больше ограничили военные возможности режима».

Джеффри игнорирует партнеров США на востоке Сирии, сирийские демократические силы, которые победили ИГИЛ в Ракке и в 2017 году и с которыми Центральное командование США тесно сотрудничало и обучало. Из статьи ясно, что он отдает предпочтение США, работающим с «Турцией и элементами вооруженной оппозиции в Сирии». Некоторые из этих вооруженных противников были описаны Уильямом Робаком, заместителем посланника США в коалиции против ИГИЛ, как «наемников-джихадистов», которые напали на Африн и провели этнические чистки в Сирии, «лишив права собственности 170 000 человек». Непонятно, почему одна часть дипломатической команды США хотела работать с религиозной экстремистской вооруженной оппозицией, которая нападала на меньшинства в одной части Сирии, в то время как США работали с жертвами их атак в другой части.

Эта политика, которую Джеффри, кажется, хвалит как работающую, часто работала сама против себя. Джеффри пишет, что Турция выступала против «местного сирийско-курдского партнера Соединенных Штатов на северо-востоке [Сирии], сирийские демократические силы, связанные с Рабочей партией Курдистана или РПК, которые осложняли эти отношения. Эта напряженность привела к короткому военному и дипломатическому инциденту в октябре 2019 года». Фактически, этим «инцидентом» была угроза Турции США, требующая вывода США, а затем нападение на SDF, которые работали с США. Турция бомбила мирных жителей и отправляла экстремистов убивать безоружных людей, в том числе Хеврин Халаф, курдку, руководившую местной политической партией.

Это «инцидент» точно так же, как вторжение Германии в Чехословакию или раздел Польши в 1939 году было «инцидентом». «Инцидент» позволил России, Ирану и сирийскому режиму получить выгоду, в то время как США потеряли территорию и друзей и предали партнерские силы. В Вашингтоне Конгресс был возмущен и удивлен, как президент США мог бросить друзей в Сирии и даже не сообщить союзникам США о том, что он делает.

Общая направленность статьи, отвергающая серьезную политическую ошибку США, в результате которой сотни тысяч людей были изгнаны из своих домов, как «инцидент» и как бы утверждающая, что афганская модель поддержки США групп, которые стали экстремистами, «сработала», оставляет много вопросов. что США будут делать в Сирии. Это также показывает, насколько разделены мнения по сирийскому вопросу в США, где часто поддерживают работу с экстремистскими элементами, переупакованными в «оппозицию» Ирану, используя их для создания "болота" для Ирана или России.

Подобная «геополитика» и «великая стратегия» могут хорошо звучать в мозговых центрах в Вашингтоне, но история показала, что миллионы людей пострадали, а меньшинства были подвергнуты этнической чистке и испытали геноцид, когда политики считают, что экстремисты могут иметь право бороться вместе с США.против их противников. Как ни странно, некоторые другие утверждали, что уничтожение ИГИЛ могло быть «стратегической ошибкой» и что ИГИЛ каким-то образом «препятствует» стремлению Ирана к региональной гегемонии. Теория о том, что «суннитские» экстремисты могут быть использованы против Ирана, долгое время была странной темой для разговоров, мифом и фантазией политиков, которые, кажется, думают, что Ближний Восток – это шахматная доска, на которой можно натравить экстремистов друг на друга.

Миллионы мирных жителей убиты и подвергнуты этнической чистке, порабощенные меньшинства, бомбардировки и уничтожение их церквей и святынь, похоже, не имеют значения, когда дело доходит до «стратегии». Нет никаких доказательств того, что эта стратегия когда-либо работала, работа с поддерживаемой Турцией «вооруженной оппозицией» не повредила Ирану, а только навредила курдским партнерам США, поскольку целью Турции было кооптировать сирийских повстанцев для борьбы с курдами, чтобы Турция могла работать с Россия и Ираном, Сейчас Турция открыто работает с Россией против интересов США в Сирии.

Сет Францман

https://www.jpost.com/middle-east/former-us-envoy-argues-afghan-model-to-attrition-iran-in-syria-655649 – цинк

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