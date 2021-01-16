В Полтаве горел автомобиль депутата горсовета. Он обвинил в поджоге мэра
16.01.2021, 19:52,
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В Полтаве 15 января произошло возгорание автомобиля Mazda 6. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
“Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет”, – заявили в ГСЧС.
Депутат Полтавского городского совета Эдуард Волков от партии “Рідне місто” на своей странице в Facebook сообщил, что сгоревший автомобиль принадлежит его супруге, но пользуется транспортным средством он.
“Данный факт связываю исключительно с политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете. Подозрение одно – организатор [мэр Полтавы, который баллотировался от партии “За майбутнє”] Александр Мамай. У нас продолжительная история политической борьбы”, – заявил Волков.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1726363304201136&id=100004824487975
Волков рассказал “Полтавщине”, что поджог произошел возле магазина. По его словам, он припарковался и зашел в магазин на пять минут, а когда вышел – автомобиль уже горел. Рядом также была найдена бутылка.
Видео момента поджога опубликовано в Telegram-канале “V Poltave”.
22 ноября 2020 года на повторном голосовании избиратели отдали за Мамая 28 833 голоса, что составляет 52,22% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах городского головы. Его соперника, кандидата от “Слуги народа” Сергея Иващенко поддержали 26 385 человек (47,78%). Явка в Полтаве составила 25,42%. Мамай был избран мэром Полтавы также в 2010-м и 2015 году.
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