 

В Полтаве горел автомобиль депутата горсовета. Он обвинил в поджоге мэра

16.01.2021, 19:52, Новости дня
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В Полтаве 15 января произошло возгорание автомобиля Mazda 6. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

“Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет”, – заявили в ГСЧС.

Депутат Полтавского городского совета Эдуард Волков от партии “Рідне місто” на своей странице в Facebook сообщил, что сгоревший автомобиль принадлежит его супруге, но пользуется транспортным средством он.

“Данный факт связываю исключительно с политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете. Подозрение одно – организатор [мэр Полтавы, который баллотировался от партии “За майбутнє”] Александр Мамай. У нас продолжительная история политической борьбы”, – заявил Волков.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1726363304201136&id=100004824487975

Волков рассказал “Полтавщине”, что поджог произошел возле магазина. По его словам, он припарковался и зашел в магазин на пять минут, а когда вышел – автомобиль уже горел. Рядом также была найдена бутылка.

Видео момента поджога опубликовано в Telegram-канале “V Poltave”.

22 ноября 2020 года на повторном голосовании избиратели отдали за Мамая 28 833 голоса, что составляет 52,22% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах городского головы. Его соперника, кандидата от “Слуги народа” Сергея Иващенко поддержали 26 385 человек (47,78%). Явка в Полтаве составила 25,42%. Мамай был избран мэром Полтавы также в 2010-м и 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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