 

Умер глава группы Ротшильдов, миллиардер Бенджамин де Ротшильд

16.01.2021, 19:52, Новости дня
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В Швейцарии в возрасте 57 лет скончался скончался глава группы компаний Edmond de Rothschild Group, миллиардер барон Бенджамин де Ротшильд. Он потомок основателя династии Майера Амшеля Ротшильд в седьмом поколении. Об этом 16 января сообщила Le Parisien ссылаясь на заявление его семьи.

Жена барона и его дочери рассказали, что он умер 15 января после сердечного приступа в семейном доме в Швейцарии.

Родственники рассказали газете, что похороны пройдут в строжайшем семейном уединении.

У него осталось четверо детей.

По информации Le Parisien, Бенджамин де Ротшильд считался одним их богатейших членов этого рода. Он возглавлял Edmond de Rothschild Group – независимую семейную группу компаний, которая специализируется на управлении активами и на персональном банковском обслуживании. Он стал председателем группы после смерти отца в 1997 году. Edmond de Rothschild не имеет отношения к франко-британскому банку Rothschild and Co.

По данным американского Forbes состояние Бенджамина де Ротшильда оценивается в $1,5 млрд. Он занимал 1851 место в рейтинге богатейших людей мира.

Le Figaro сообщает, что стоимость активов, находящихся под управлением группы, составляет 173 млрд швейцарских франков (около $194 млрд). В Edmond de Rothschild Group входят благотворительные Фонды Эдмона де Ротшильда, также ей принадлежит бренд Edmond de Rothschild Heritage. Группа также спонсирует команду парусного спорта Gitana.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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