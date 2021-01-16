Французские врачи провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и плеч

16.01.2021, 19:52, Новости дня

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Во Франции 48-летний гражданин Исландии стал первым в мире пациентом, которому пересадили обе руки и оба плеча. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила международная французская радиостанция RFI со ссылкой на информацию от лионского университетского больничного центра Hospices civils de Lyon (HCL).

Операцию провели в Лионе в среду, 13 января, в в лионской больнице имени Эдуара Эррио. Она продлилась 15 часов и потребовала мобилизации целого ряда бригад врачей из государственных и частных медицинских учреждений, говорится в сообщении.

В HCL отмечают, что речь идет о первой в мире операции по пересадке человеку обеих рук вместе с плечами. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плечей.

После операции состояние мужчины стабильное. Пациент – бывший электрик, которому ампутировали обе руки в 26 лет после удара током на линии электропередачи. Он переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как приняли его досье на пересадку рук. Мужчина находился в списке ожидания пять лет, отметило издание 20 Minutes.

Теперь нужно подождать, чтобы справиться с проблемами отторжения и реабилитации пересаженных конечностей, сообщило издание.

Первую в мире трансплантацию обеих рук провели в июле 2008 года в Германии фермеру. Он потерял руки в результате несчастного случая на работе, сообщил канал Euronews. Первая в мире пересадка руки была проведена в Лионе в 1998 году.

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