 

Максим Кац примет участие в съезде собаководов в Рязани

16.01.2021, 19:51, Разное
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Известный блогер и общественный деятель Максим Кац планирует выступить на международном съезде собаководов в Рязани в марте этого года, сообщает оргкомитет съезда. 

По словам Максима, кинологическая отрасль в России нуждается в реформировании и дополнительной финансовой поддержке со стороны правительства и общественности. Кроме того, блогер поделится личным опытом разведения и дрессировки собак в домашних условиях с применением передовых израильских методик.

«В России люди не умеют правильно дружить с собаками, особенно в условиях больших городов и маленьких квартир. Например, я много лет успешно развожу шпицев прямо на своём балконе и построил из этого прибыльный бизнес. Мы предлагаем новые подходы в этом вопросе, чтобы как можно больше людей увлеклись собаководством и смогли продемонстрировать свои достижения по установлению глубоких и доверительных отношений со своими питомцами. В будущем я планирую переориентировать мою деятельность в сторону создания Партии собаководов России», – сказал общественный деятель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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