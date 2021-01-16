Мнение: Смерти от вакцинации

16.01.2021, 19:50, Разное

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Эта тема постепенно проползает в СМИ и блогосферу. Вот только что на “Эхе Москвы” Венедиктов в своей еженедельной итоговой программе получил вопрос про смерти после вакцинации в Норвегии и Германии, и принялся не очень ловко замыливать тему и уходить от ответа. Протокол ухода стандартный, позволяющий в принципе любому СМИ не обсуждать любую тему – надо только сослаться на “недостаточность информации” и на “надо послушать мнение настоящих специалистов”. Поскольку информации достаточно не бывает никогда, а в СМИ работают журналисты, а не специалисты (специалисты работают в научных центрах) – то, в общем, и взятки гладки – можно не говорить ни о чем.

Хотя такая политика, понятно, страусиная – люди-то все равно будут искать информацию по теме, которая является в буквально смысле жизненно важной. Интересно же: если тебе вколют некий укол – останешься ли ты после этого жив? И если да, то с какой вероятностью?

Вот и в ленте ФБ тут же вижу: “пишут, что в норвегии после прививки пфизером гибнут люди, уже 21 человек – и старики, и молодые. Я здесь не в теме, не могу оценить – это много? или нормально?”

Порылся в интернете – там всё подробнее: “Пфайзер” же и в США, и в Европе получил полный карт-бланш – и вакцину перво-наперво повезли в дома престарелых. Нехороший звоночек прозвучал, когда германские старики после введения препарата массово заболели коронавирусом. Чиновники выразили уверенность, что не препарат заразил – просто у людей не успел выработаться иммунитет. Многочисленные ученые подтвердили эту версию.

Второй, уже громкий сигнал, был из США. Там после введения вакцины “Пфайзер” умер 56-летний гинеколог Грегори Майкл. Спустя три дня после прививки у мужчины появились пятна на руках и ногах. Врач знал, что подобное проявление – признак внутреннего кровотечения. Он оперативно забил тревогу – обратился в больницу.

Медики диагностировали Майклу болезнь Верльгофа – аутоиммунное заболевание, при котором быстро разрушаются тромбоциты. Их уровень пытались повысить, но безуспешно. В компании “Пфайзер” заявили: никаких доказательств, что болезнь связана с прививкой, нет.

Вскоре оказалось, что это было только начало. Вчера, 14 января, стали поступать сообщения уже о массовых смертях после введения вакцины. Стало известно, что в Германии после прививки умерли десять человек. Все эти люди получили первую дозы вакцины.

Умершие – тяжелые пациенты с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (неизлечимо больные – Ред.). Им было от 79 до 93 лет. Интервал между вакцинацией и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.

Германские ученые из Институт Пауля Эриха высказались о трагедиях. Они тоже не нашли связи между вакцинацией и смертью. “Мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией”, – заявила Бригитте Келлер-Станиславски, глава отдела безопасности лекарств и препаратов.

Еще ученая озвучила важную статистику по побочным эффектам. В Германии с начала прививочной кампании зафиксировали 325 побочных случаев, из них 51 тяжелый. Детали о степени тяжести не разъясняются.

В этот же день плохие новости пришли из Норвегии. Там после прививки от коронавируса умерли 23 человека. Сведения официальные, их обнародовало Норвежское агентство лекарственных средств”.

https://strana.ua/news/312017-pobochnye-effekty-pfizer-v-norvehii-umerli-23-cheloveka-v-hermanii-desjat.html

Являюсь ли я специалистом? Нет, я всего лишь сдавал биологию на вступительных экзаменах в МГУ. Но, сдается мне, не надо быть дипломированным вирусологом-эпидемиологом, чтобы понимать общую механику происходящего и даже осознать, что ничего из ряда вон выходящего не происходит.

Вспомним – я тут у себя в ЖЖ давал пару больших цитат из ФБ-дневника одного московского энтузиаста (кстати, вполне идейного ковидобеса), который позволил “испытывать на себе” нашу вакцину, а потом подробно описывал, что с ним происходило. Происходило с ним нечто неординарное – после второго укола температура у него взлетела до 40 градусов и выше, причем ничем не сбивалась, а вызванные по “Скорой” врачи тоже ничем не могли ему помочь. Паренек помучался так несколько дней, потом все же пошел на поправку. Он был здоровый 30-летний мужчина.

То есть ситуация в целом понятна: сам по себе укол вакциной – для организма СТРЕСС. На стресс некоторые организмы реагируют бурно, некоторые – вяло. Здоровый организм переживает стресс как встряску и потом приходит в норму; если же организм изначально ослаблен (скажем, старостью или неизлечимой болезнью, или тем и другим вместе) – то, очевидно, он может “встряску” и не пережить.

А что мы видим в Европе? Мы видим, что там первым делом кинулись прививать пациентов хосписов и домов престарелых – как входящих в “группу риска”. “Все умершие норвежцы тоже были пожилого возраста с хроническими заболеваниями”. Ну и – чего ж ожидали? Вакцина, как и ковид – выбивает в первую очередь ослабленных. Но, МОЖЕТ БЫТЬ – с меньшей вероятностью.

Так что постояльцев домов престарелых по всему миру ждет дальнейшая “оптимизация” – не от ковида, так от вакцинирования.

UPD. Еще более, я считаю, интересная версия изложена в израильской газете – https://aizen-tt.livejournal.com/2885278.html

Авторы заявляют, что массовое вакцинирование Пфайзером, ВОЗМОЖНО, приведет в будущем к массовому бесплодию (иммунитет будет атаковать плаценту у почти всех женщин, делая их бесплодными). С точки зрения “борьбы с перенаселением” – прекрасная технология. И никакое “чипирование” не нужно. Провакцинировал планету – и через поколение, без всяких войн, эпидемий и прочих ужасов, население ужмется до вполне приемлемых величин. “И наступит Царство Истины”.