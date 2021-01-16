LG опровергает слухи о своём уходе с рынка смартфонов

16.01.2021, 19:48, Разное

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В интернете и СМИ в последнее время появилось много слухов об уходе с рынка смартфонов компании LG. Руководство корпорации опровергает подобную информацию, однако даже с инновационном телефоном-руллоном сейчас наблюдаются затруднения.

Компания LG Electronics Inc с момента основания в 1958 году завоевала любовь и уважение поклонников высоких технологий по всему миру. В 2002 году южнокорейский производитель приступил к выпуску первых GSM-телефонов с цветными экранами, выйдя уже через год на 2,5 миллиона проданных аппаратов. Более того, далее всего через четыре года IT-гигант стал первопроходцем в мире, запатентовав 4G-формат мобильной связи GSMA и первым продемонстрировав технологию LTE. Смартфон LG-P500 Optimus One на операционной системе Android линейки LG Optimus, созданный в 2010 году, разошелся по миру в количестве 50 миллионов экземпляров, войдя в международный ТОП. Именно эта компания дебютировала и с двухядерным процессором для «умных телефонов» в устройстве LG-P990, ей же принадлежит и первенство в области 3D-дисплеев. Однако сейчас СМИ пестрят сообщениями о якобы прекращении работы мобильного подразделения и завершении эры смартфонов.

По данным журналистов, LG готовится уступить некоторую долю бизнеса аутсорсинговой компании. Так, недорогой сегмент смартфонов может перейти к другим производителям, некоторые же СМИ и вовсе приписывают южнокорейскому бренду продажу этого крыла своей структуры. В последние годы для такого решения действительно есть причины, некогда один из самых перспективных производителей телефонов с операционной системой сейчас переживает кризис. Ее устройства давно не пользуются спросом так, как раньше. Если верить изданию TheElec, вчера сотрудники корпорации, работающие в подразделениях по выпуску смартфонных устройств, получили уведомления о закрытии данных отделов. Инженеры по распоряжению администрации остановили практически все идущие разработки, оставив только линейку, связанную с созданием Rollable. О нем поклонники технологий могли узнать в рамках всемирной выставки CES 2021.

Однако ответственный за глобальные коммуникации менеджер LG Кен Хон, которого попросили прокомментировать такую информацию, назвал ее ложью. Корпорация из Южной Кореи и дальше будет разрабатывать и выпускать смартфоны, развиваясь и совершенствуясь. И телефон-руллон тому подтверждение, несмотря на прошлогодний провал концептуального устройства LG Wing даже с 50-процентной скидкой. Скручивающийся Rollable обещают выпустить в марте 2021 года, хотя до сих пор его прототип не был показан на публике вживую, а только на видеоролике. Если же такой ход был предпринят из-за сложностей в производстве смартфона, то его выход на рынок действительно могут отложить. Уже сейчас предполагают перенесение презентации с весны на сентябрь 2021 года, останется ли корпорация в индустрии смартфонов, покажет время.