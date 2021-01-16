 

Критики назвали отличия сериала “ВандаВижен” от других проектов Marvel

16.01.2021, 19:48, Разное
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Критики назвали ряд отличий сериала «ВандаВижен» от других проектов, над которыми работала студия Marvel. Они считают, что кинокартина получилась особенной.
Актерская игра главных персонажей Пола Беттани и Элизабет Олсен находится на высоком уровне. По словам критиков, в сериале «ВандаВижен» присутствует динамичность развития повествования. Кроме того, в картине имеется скрытый подтекст.

Рецензенты назвали проект настоящим триумфом, отличным ТВ-шоу. Он подойдет для просмотра тем, кому нравятся истории студии Marvel, но всегда присутствует желание развития сюжета.

Новый сериал нельзя отнести к ситкомам. Его назвали «зловещим триллером», пишет портал Nation News.



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