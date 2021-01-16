Мнение: О хитрой задаче, которую решит дачник из России, но не юрист Гарварда

16.01.2021, 19:24, Разное

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Условия этой задачи сформулировал один почтенный профессор права для своих студентов. Те, к слову, были совсем не глупцы. Наоборот, лучшие из лучших. Но, тем не менее, на курсе завалились практически все.

Что самое для них обидное, решение этой задачи вовсе не требует досконального знания ни десятков законов, федеральных и местных, ни сотен судебных прецедентов. Достаточно лишь небольшой базы.

Попробуете её решить без Гугла?

Итак, дано.

Жили-были в одной деревне два соседа. Один – цветовод, другой садовод. И надо же так случиться, что со временем яблони второго так разрослись, что их ветви стали нависать над клумбой первого.

Оба хорошо знали своё дело. Цветовод выращивал на клумбе изумительной красоты тюльпаны, равных которым не было во всей округе. На участке садовода яблони цвели и приносили каждый год потрясающе вкусные плоды. Одна беда.

Случалось так, что эти спелые, сочные, тяжёлые яблоки отрывались от веток и падали на землю. Точнее, на клумбу, ломая стебли и круша листья.

Казалось бы, одному соседу надо было слегка подрезать ветки, а другому – немного передвинуть клумбу. Но… оба упёрлись. Никто не хотел уступать ни пяди. Да, люди бывают упрямы. Особенно, когда они соседи.

Короче, пошли в суд. И вот, представьте, что судья это Вы. Именно Вам предстоит решить, кому и что делать в этой ситуации. Решить, и выписать судебный приказ.

В чью пользу будет Ваш вердикт, если компромиссный вариант априори исключён?

Аргументация категорически приветствуется.

PS Кстати, для студентов кейс оказался весьма непростым. Группа разделилась практически надвое. Половина студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями мельчайших тонкостей головоломного земельного законодательства.

Секрет задачки заключался не в законах, не в прецедентах, а… в календаре.

Как известно, тюльпаны цветут весной, а яблоки созревают осенью. Профессор задал своим подопечным разобрать с точки зрения права ситуацию, которой не может быть в принципе. И заслуженно завалил всех.

А на возмущённые протесты отвечал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы.

Ну и что решили вы, только честно?

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