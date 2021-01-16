 

Мнение: Приостановка

16.01.2021, 19:18, Разное
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Советник избранного президента США Джо Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил его будущей администрации приостановить действие санкций против «Северного потока-2».

Нюанс в том, что во-первых, речь идет именно о приостановке, а не об отмене, а во-вторых, приостановка обусловлена предложением европейцам также приостановить все выданные разрешения на строительство (это касается Германии, которая продлила до мая разрешение на строительство, и Дании, чье разрешение также пока действует). Суть этих действий – встретиться и обсудить перспективы энергетической безопасности Европы.

США намерены убедить европейцев отказаться от проекта СП-2, и никаких иных толкований у "нового" предложения от будущей администрации здесь нет. Для Газпрома ситуация усугубляется еще и тем, что он снова перенес сроки достройки. Ранее было заявлено, что она начнется в датских водах 15 января, но буквально вчера сроки снова были сдвинуты на неопределенное время.

При этом американцы намерены сразу после инаугурации Байдена брать быка за рога и немедленно разбираться с наследством Трампа. Как говорит один известный геостратег, "времени на раскачку нет".

Источник: Эль Мюрид



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