 

Российские ученые разработали самый быстрый метод квантовой генерации случайных чисел

16.01.2021, 19:08, Новости дня
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Группа российских физиков сообщает, что им удалось создать самый быстрый в мире квантовый генератор случайных чисел. При помощи отечественных технологий можно генерировать алгоритмы, благодаря которым вычисляются самые маловероятные комбинации.

Напомним, что первые генераторы такого типа появились только в 2001 году. После представления первого образца ученые из разных стран пытаются усовершенствовать используемую в данном процессе технологию.

Одна из задач, стоящих перед физиками, состоит в том, чтобы создать квантовый генератор как можно меньших размеров. Он должен помещаться в смартфон, утоняют эксперты. Тогда мобильные гаджеты следующего поколения получат принципиально новые возможности.



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