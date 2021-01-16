 

На Украине пожаловались на отсутствие интересных для Маска мест

16.01.2021, 19:04, Новости дня
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Власти Житомира не знают, что может заинтересовать основателя компании SpaceX Илона Маска в их городе, сообщил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики – прим. ВЗГЛЯД). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее (космонавтики – прим. ВЗГЛЯД), а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже своим меркам, что он будет, только в музее ходить? Тем более, что все, что сделано советской космонавтикой, украдено, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского. Поэтому он (Маск – прим. ВЗГЛЯД) посмотрит на это все – его это не интересует, его интересует перспектива», – приводит слова Савченко местное издание «Житомир.Info».

12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный в Украине музей космонавтики, который находится в Житомире.

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

В субботу сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге. Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».

Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что РФ «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».



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