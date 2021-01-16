Мужчина погиб под колесами своего автомобиля в Москве

16.01.2021, 19:04, Новости дня

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В Москве иномарка насмерть задавила мужчину на парковке в районе Якиманка, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«У дома 14, строение 2 по улице Житная на территории парковки произошел несчастный случай. Автомобиль марки BMW начал произвольное движение и задавил своего водителя. От полученных травм он скончался», – передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

В декабре прошлого года в Нижнем Новгороде женщина-водитель погибла под колесами своего автобуса.