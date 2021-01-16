Мнение: Новые лица Госдепа

16.01.2021, 19:00, Разное

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Официально представлены новые лица Госдепа, которые вместе с Блинкеном, будут заниматься внешней политикой США.

Среди них небезызвестная Виктория Нуланд. Ранее, на пост главы USAID была назначена не менее небезызвестная Саманта Пауэр. Возвращается в политику и куратор курдов Бретт Макгерк.

В целом, заявление и список ниже, ясно дают понять, что при Байдене будут предпринимать настойчивые попытки вернуться во времена Обамы. Именно это они понимают под "возвращением Америки". Попытки удержать пошатнувшийся гегемонизм и откатить то, что за 4 года успел сделать Трамп. Этим и будут заниматься кадры из администрации Обамы. При этом скромно обходится стороной вопрос, что кризис амеркианской дипломатии (особенно на Ближнем Востоке) начался еще до прихода Трампа к власти.

Новые лица Госдепа

Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых кандидатурах в Госдепартамент, который будет тесно сотрудничать с назначенным госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы улучшить работу Госдепартамента, обновить и переосмыслить американское руководство, чтобы мы были в безопасности дома и за рубежом и решили основные проблемы нашего времени – от инфекционных заболеваний до терроризма, Китая, распространения ядерного оружия, киберугроз и изменения климата. Они будут претворять в жизнь видение избранного президента и назначенного секретаря внешней политики, которая способствует безопасности, процветанию и ценностям Америки и приносит пользу среднему классу.

Этим лидерам доверяют дома и уважают во всем мире, и их кандидатуры сигнализируют о том, что Америка вернулась и готова вести мир , а не отступать от него. Они также отражают идею о том, что мы не можем встретить этот новый момент с неизменным мышлением или привычками и что нам нужны разные чиновники, которые за столом выглядят как Америка. Они не только исправят, но и переосмыслит американскую внешнюю политику и национальную безопасность для следующего поколения.

Избранный президент Джо Байден сказал: «Эта разнообразная и опытная команда, возглавляемая назначенным государственным секретарем Блинкеном, воплощает мое основное убеждение в том, что Америка сильнее всего, когда она работает с нашими союзниками. В совокупности они добились некоторых из самых значительных достижений в области национальной безопасности и дипломатии за последнее время – и я уверен, что они будут использовать свой дипломатический опыт и навыки для восстановления глобального и морального лидерства Америки. Америка вернулась ».

Избранный вице-президент Камала Харрис сказала: «Эта замечательная команда выдающихся дипломатов и опытных лидеров отражает все самое лучшее, что есть в нашей стране. У них есть знания и опыт, которые помогут нам противостоять и преодолевать самые насущные угрозы и вызовы, с которыми сталкивается наша страна, – от кибернетики до климата. Избранный президент и я рассчитываем на тесное сотрудничество с ними и назначенным секретарем Блинкеном, чтобы обезопасить американский народ, восстанавливая и укрепляя лидерство нашей страны во всем мире ».

Назначенный госсекретарем Энтони Блинкен сказал: «Чтобы встретить этот момент, нам нужен Государственный департамент, похожий на Америку, во главе с разными женщинами и мужчинами, которые не будут бояться бросать вызов статус-кво. Это команда. Америка в лучшем случае по-прежнему обладает большей способностью, чем любая другая страна на земле, мобилизовать других на решение проблем нашего времени. Эти страстные, энергичные и опытные кандидаты помогут сохранить наш народ и нашу страну в безопасности, благополучии и процветании. В случае подтверждения, для меня будет честью всей жизни работать с ними, чтобы укрепить силу примера Америки ».

В эту команду глубоко уважаемых дипломатов и преданных своему делу государственных служащих входят:

Сегодня были объявлены следующие номинации:



Посол Венди Р. Шерман, заместитель государственного секретаря

Посол Венди Шерман – профессор практики общественного лидерства и директор Центра общественного лидерства в Гарвардской школе Кеннеди и старший научный сотрудник Белферского центра науки и международных отношений этой школы. Посол Шерман, доверенный советник избранного президента Байдена и вице-президента Харриса, является одним из ведущих дипломатов нашей страны. Во время правления администрации Обамы-Байдена она выполняла обязанности заместителя госсекретаря и заместителя госсекретаря по политическим вопросам у секретарей Клинтон и Керри, и в этой роли она руководила переговорной группой США на переговорах по Ирану. За четыре года работы заместителем госсекретаря она побывала в 54 странах, занималась дипломатией на всех континентах и ​​была награждена медалью национальной безопасности президентом Обамой за свои дипломатические достижения.

Во время правления администрации Клинтона-Гора посол Шерман работал советником государственного секретаря Мадлен Олбрайт и помощником государственного секретаря по законодательным вопросам Уоррена Кристофера. Кроме того, она работала в Консультативном совете по разведке при президенте, Совете по оборонной политике и в Комиссии Конгресса по предотвращению оружия массового уничтожения, распространения и терроризма. Она является старшим советником в Олбрайт Стоунбридж Групп.

Посол Шерман, имеющая степень магистра в области социальной работы, начала свою карьеру в качестве директора Департамента защиты детей штата Мэриленд, а затем руководила успешной кампанией в Сенате США сенатора Барбары Микульски, первой женщины-демократа, избранной в Сенат США от своего имени. Она училась в Смит-колледже и получила степень бакалавра с отличием в Бостонском университете и степень магистра социальной работы Phi Kappa Phi в Университете Мэриленда.



Брайан МакКеон – давний советник избранного президента по внешней политике, проработавший с ним более 25 лет в Сенате, Белом доме и президентской кампании Байдена.

Во время правления Обамы-Байдена он работал заместителем советника по национальной безопасности вице-президента Байдена, исполнительным секретарем и руководителем аппарата Совета национальной безопасности, а также первым заместителем заместителя министра обороны по политике. До работы в исполнительной власти он более 20 лет проработал на тогдашнего сенатора Байдена, в том числе 12 лет в качестве главного юрисконсульта сенатского комитета по международным отношениям от демократов, где он играл ведущую роль в выдвижении кандидатур, заключении договоров и надзоре за менеджментом. и операции Государственного департамента. Он также работал клерком у окружного судьи США Роберта Дж. Думара из Восточного округа Вирджиния. МакКеон был старшим советником по внешней политике в президентской кампании Байдена.МакКеон получил степень бакалавра в Университете Нотр-Дам и степень доктора права с отличием в Юридическом центре Джорджтаунского университета.



Доктор Бонни Дженкинс, заместитель министра по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности.

Д-р Бонни Дженкинс является основателем и исполнительным директором организации «Цветные женщины за мир, безопасность и трансформацию конфликтов» (WCAPS) и членом группы проверки Агентства переходного периода Байдена-Харриса. С 2009 по 2017 год она координировала программы снижения угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения при Государственном департаменте. Она также была представителем США в Глобальном партнерстве G-7 против распространения оружия и материалов массового уничтожения, состоящем из 30 стран, и руководила четырьмя саммитами по ядерной безопасности, которые проходили с 2010 по 2016 год.

Д-р Дженкинс была членом межведомственной группы правительства США, которая разработала Глобальную повестку дня в области безопасности здоровья (GHSA), глобальные усилия по наращиванию потенциала страны в области предотвращения, обнаружения и реагирования на инфекционные заболевания. Она занимала ряд внешнеполитических должностей, в том числе председатель Комитета по радиоактивным источникам, старший научный сотрудник Института Брукингса, старший научный сотрудник Школы по связям с общественностью Хамфри и адъюнкт-профессор Школы иностранных дел Джорджтаунского университета. Сервис и Юридический центр Джорджтаунского университета.

Доктор Дженкинс – офицер военно-морских резервов в отставке. Она имеет докторскую степень Университета Вирджинии, степень магистра права Джорджтаунского университета, степень магистра государственного управления Государственного университета Нью-Йорка в Олбани, степень доктора права юридической школы Олбани и степень бакалавра Амхерст-колледжа.



Посол Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам

Посол Нуланд, дипломат США в течение 32 лет, работала на пяти президентов США и девять государственных секретарей обеих политических партий. Она занимала должность помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам при президенте Обаме и госсекретаре Керри и в то время тесно сотрудничала с избранным президентом Байденом по широкому кругу вопросов безопасности, политических и экономических вопросов. Она была пресс-секретарем Государственного департамента во время пребывания в должности госсекретаря Хиллари Клинтон и послом США в НАТО при президенте Джордже Буше. Она также была специальным посланником и главным переговорщиком по Договору об обычных вооруженных силах в Европе и заместителем советника по национальной безопасности вице-президента Чейни. В дополнение к двум поездкам в НАТО в Брюсселе посол Нуланд был командирован за границу в Россию, Китай и Монголию. и на различные должности в Государственном департаменте в Вашингтоне. Она удостоена отличных служебных наград от двух министров обороны и многих наград и наград Государственного департамента. Она занимает высшее звание дипломатической службы США, карьерный посол.

Посол Нуланд является старшим советником в Олбрайт Стоунбридж Групп и старшим научным сотрудником Института Брукингса. Она также является заслуженным специалистом в области глобальной стратегии в Йельском университете и членом совета Национального фонда поддержки демократии. Она получила степень бакалавра в Университете Брауна.



Узра Зея, заместитель министра по гражданской безопасности, демократии и правам человека.

Узра Зея совсем недавно занимала пост генерального директора и президента Альянса за миростроительство, где она опиралась на более чем двадцатилетний дипломатический опыт на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Европе, в области прав человека и в многосторонних делах. В качестве временного поверенного в делах и заместителя главы миссии посольства США в Париже с 2014 по 2017 год она курировала повседневную деятельность посольства в Париже, шести конституционных постов и 50 офисов и агентств, участвующих в работе правительства США.

С 2012 по 2014 год Зея занимала должность исполняющего обязанности помощника секретаря и первого заместителя помощника секретаря в Бюро по демократии, правам человека и труду. Она поступила на дипломатическую службу в 1990 году, работая в Нью-Дели, Маскате, Дамаске, Каире и Кингстоне. С 2011 по 2012 год она была руководителем аппарата заместителя госсекретаря и помогла сформировать реакцию США на «арабскую весну» и работала над углублением взаимодействия США с развивающимися державами.

Зея также работала заместителем исполнительного секретаря государственного секретаря, директором аппарата исполнительного секретариата и координатором Генеральной Ассамблеи ООН. Она является лауреатом Почетного легиона, высшей гражданской награды Франции, награды Президентского ранга, а также 15 наград за высшую награду и за высокие достижения. Она окончила факультет дипломатической службы Джорджтаунского университета.

https://buildbackbetter.gov/press-releases/president-elect-biden-announces-key-nominations-for-the-department-of-state/ – оригинал на английском

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