Эксперт рассказала о чае, негативно воздействующем на организм человека

16.01.2021, 18:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наталья Егорова, эксперт компании «Milford», пояснила подробности, которые нужно знать при выборе чая. Также напомнила, какой из напитков может негативно влиять на здоровье людей.

Чай богат витаминами, аминокислотами, антиоксидантами, которые ведут борьбу со свободными радикалами. В каждом сорте чая имеется определенный набор факторов: вкусовые особенности, аромат и цвет. Это один из критериев, определяющих особенность напитка. Специалист отмечает, что качество чая зависит от выращивания, обработки, добавления ароматизаторов во время изготовления.

Байховый чай без добавок может очень вредить здоровью людей, если его вырастили с регуляторами роста и пестицидами. Такие пагубные удобрения отрицательно влияют на организм людей. Чтобы избежать продукта с химикатами и покупать хороший напиток, то стоит смотреть на пометки БИО и Евролист, а уже потом читать состав.

Эксперт напоминает, что есть варианты ароматизаторов. Они могут быть синтетическими, идентичными натуральным и натуральные. К натуральным относятся экстракты разных растений, масла, сушеные фрукты, ягоды и эссенции. Часто в ароматизированном чае есть кусочки лайма и апельсина, чабреца, жасмина, корня имбиря, ежевики и других лесных ягод. Такие компоненты вырабатывают из натурального сырья, потому способ считают элитным. На сегодняшний день популярны органические чаи, также изготавливающиеся из премиум-сырья. Аромат и вкус таких напитков уже имеют насыщенность, но пикантность им дают цитрусовые, масла, ягоды и растения.

Укрепляет иммунную систему, пополнят энергетические запасы организма и стимулирует обмен веществ натуральный чай с маслом корня имбиря. Хороший вариант для чаепития – это черный чай с лесными ягодами, насыщающий организм нужными компонентами и витаминами. Эрл Грей с экстрактами цитрусовых и бергамота улучшает настроение и бодрит.

Упаковка также оказывает влияние на качество чая. Во время настаивания пакетика с напитком ПВХ и полипропилен могут попасть в чашку, а пластиковые пакетики и упаковки не поддаются переработке. Эксперт напоминает о необходимости покупки продукта в биоразлагаемой упаковке, чтобы уменьшить расход пластика, заботиться о природе и собственном здоровье.