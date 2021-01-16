Ученые доказали полезность какао для когнитивных функций мозга

16.01.2021, 18:54, Разное

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Учёные из Бирмингемского университета (Великобритания), при содействии своих коллег из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), доказали полезность какао для когнитивных функций мозга человека. Причина кроется в флавонолах, содержащихся в большом количестве в этом напитке.

Исследование включало изучение состояния 18 добровольцев без вредных привычек и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всем респондентам предлагали выпивать нормированную дозу какао с высоким содержанием в нём флавонолов. В итоге у 14 из 18 человек заметили повышение активности мозга и заметное улучшение когнитивных способностей.

Эксперты провели и другой эксперимент, в ходе которого всё тем же добровольцам предлагалось употреблять обработанный какао, в котором содержание активных веществ было минимальным. По окончанию теста группа не показала никаких отличий от своего обычного состояния. Таким образом выяснилось, натуральный напиток полезен для организма в то время, как обработанный горячий шоколад не принесёт никакой пользы, пишет интернет-издание iReactor.