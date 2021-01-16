 

Илана Юрьева не общается с Юлией Михалковой после ухода подруги из «Уральских пельменей»

16.01.2021, 18:54, Разное
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Илана Юрьева активно общается со своими подписчиками в Instagram. Звезда шоу «Уральские пельмени» отвечала на интересные вопросы фанатов.
На своей странице в Instagram в режиме Stories Илана Юрьева взаимодействовала со своими подписчиками с помощью рубрики «Вопрос-Ответ». Она сообщила, что не общается с бывшей коллегой из юмористического коллектива Юлией Михалковой.

Как информирует «teleprogramma.pro», одна из поклонниц задала вопрос о том, поддерживает ли контакт Илана Юрьева с Юлией Михалкова или с другой женщиной из команды Ксенией Корнеевой. Актриса ответила, что именно «с этой женщиной» общается. Также она опубликовала фото с Ксенией Корнеевой.

Напомним, что больше года назад Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» и стала работать над своими проектами. Она смогла выпустить книгу об отношениях между мужчинами и женщинами.



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