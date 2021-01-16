 

Каждый пятый россиянин сталкивался с мошенниками

16.01.2021, 18:14, Новости дня
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По результатам проведенного специалистами «Райффайзенбанка» исследования, каждый пятый россиянин сталкивался с попытками взломов своих аккаунтов на разных ресурсах, целью которых явно было завладение их денежными средствами.

Также опрос показал, что почти 30% россиян сохраняют данные своих платежных карт на тех же сайтах, на которых совершают покупки. Более трети хранят логины и пароли прямо на браузерах, 18% – в заметках на своих устройствах. И почти каждый пятый использует одни и те же логины и пароли на все случаи жизни.

По мнению экспертов, ситуация с кибербезопасностью в РФ весьма плачевна. Однако и сами пользователи очень часто проявляют легкомыслие, будто провоцирую злоумышленников совершать против них противоправные действия.



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