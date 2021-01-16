Технологии: Пользователи WhatsApp отстояли интимность своей переписки

16.01.2021, 18:10, Разное

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WhatsApp временно отказался от новой политики приватности, согласно которой данные клиентов передавались бы компании Facebook. На такое решение администрацию мессенджера вынудили пользователи, которые пригрозили массовым исходом – они доверяли WhatsApp, но не были готовы отдать личную и деловую переписку корпорации Цукерберга. Однако ситуацию пока можно назвать, скорее, замороженной.

Мессенджер WhatsApp временно отказался от новой политики приватности, в соответствии с которой пользователи должны делиться своими личными данными с корпорацией Facebook. Как сообщили в администрации мессенджера, обновление пользовательского соглашения перенесено с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени юзеры смогут в «удобном для них темпе» изучить нововведения и принять их. «Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты», – заявили в WhatsApp.

В компании заверили, что ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Ранее за отказ принять новую политику пользователи получали предупреждение о ликвидации учетной записи. Информацию о новом соглашении начали рассылать в начале года. Сообщалось, что WhatsApp, как часть Facebook, будет делиться со всем «семейством приложений» Facebook необходимыми данными о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В частности, компания могла получать для использования в маркетинговых целях сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. При этом утверждается, что обновление соглашения касается бизнес-аккаунтов, которые пользуются хостинг-услугами от Facebook.

Представители мессенджера заверили, что сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и, соответственно, не может быть передано Facebook. В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемым введением новых правил эти принципы не изменятся.

Предприниматель Павел Дуров говорил, что новая политика WhatsApp привела к бегству юзеров в мессенджер Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. На этой неделе было объявлено, что за последние дни аудитория мессенджера выросла на 25 млн.

Дурова поддержал гендиректор компании Viber (ей принадлежит одноименный мессенджер) Джамел Агауа, который назвал новую политику WhatsApp «насмешкой» над конфиденциальностью и «неуважительным отношением к данным пользователей».

WhatsApp основали в 2009 году выходцы из американской компании Yahoo! Уже к 2013 году аудитория мессенджера составляла 400 млн человек по всему миру. В 2014 году владельцем WhatsApp стала корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть. Такое развитие событией для многих послужило поводом начать пользоваться другими мессенджерами. Как сообщали в Telegram, их аудитория возросла тогда на 8 млн человек. До 2016 года WhatsApp оставался платным приложением. Годовая подписка стоила доллар. В 2019 году мессенджер подвергся хакерской атаке. Вредоносный код попадал на смартфон через функцию звонка. Как говорили в администрации мессенджера, атаке подверглись правозащитники, журналисты и «другие члены гражданского общества». Всего же пострадало около 1400 человек в 20 странах мира.

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, журналист Александр Малькевич уверен, что в свойственной им манере IT-гиганты «хотели прогнуть пользователей, но не ожидали от них такого вала возмущения и осознания страшной цензуры».

«IT-гиганты на голубом глазу хотели передавать данные пользователей WhatsApp всему семейству приложений Facebook, пытались узаконить то, что, я уверен, на самом деле и так существует.

Это привело не только к массовому исходу людей из WhatsApp, но и к взрывному росту конкурента – мессенджера Telegram», – уверен Малькевич.

В Facebook боятся не ухудшения имиджа, а потери денег, поэтому, уверен Малькевич, там решили притормозить. Возможны два варианта развития событий: либо решат отказаться от новой политики, сохранив лицо, «либо будут пытаться запутать, обмануть людей, чтобы их не потерять». «Я убежден, что Facebook не просто может уже сейчас получать наши личные данные, они давно все у них есть. Я не верю во все эти басни про зашифрованные сообщения. Все это становится достоянием не только корпораций, но и западных спецслужб», – предупредил Малькевич.

Собеседник напомнил, как в проводимых проамериканскими СМИ расследованиях в качестве иллюстраций публиковались скриншоты поисковых запросов из Google. «Эти данные не были украдены. Просто корпорация Google передавала эту информацию по конкретным запросам», – отметил Малькевич, добавив, что Google может передать подобные данные о любом россиянине, который пользуется ее сервисами.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества убежден, что если бы в мире последовали примеру России, где многие отказались от использования WhatsApp, то «обнаглевшие IT-гиганты начали бы ерзать и обязательно пошли бы нам навстречу». «Они боятся, что их карман опустеет. Пользователи должны навалиться и заставить признать корпорации свою неправоту», – призвал Малькевич.

Координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев убежден, что ошибка Facebook едва не лишила WhatsApp миллионов пользователей. «Та проблема, которая была озвучена, видимо, была в действительности», – полагает эксперт.

По его словам, юзеры обеспокоены любым негативным изменением в плане конфиденциальности своих данных, «тем более в Facebook оборачиваются данные несколько иного порядка, чем в мессенджере».

«Именно в мессенджере идет коммуникация, которая может быть деловой, интимной и т.д.»,

– отметил собеседник.

Что касается возможностей Facebook получать личные данные пользователей WhatsApp без их согласия, то Парфентьев убежден, что этого не происходит. В противном случае нарушение правил игры становится предметом очень крупных скандалов. «Такие флешмобы рассерженных пользователей, которые уходили из какого-то сервиса, происходили в разных цифровых экосистемах. Видимо, в данном случае на WhatsApp повлияла массовость и необходимость конкурировать на развивающемся рынке», – уверен эксперт.

В свою очередь бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко подчеркивает, что Facebook «последовательно и давно работает над улучшением своего знания о пользователях и именно для этого покупались как WhatsApp, так и Instagram». «Ближайшей аналогией к происходящему могла бы стать история падения Internet Explorer (IE) корпорации Microsoft. Занимая абсолютные лидерские позиции, с появлением браузера Chrome разработчики Internet Explorer начали нервничать и вместо решения задач пользователей стали решать задачу удержания лидерства. В итоге где Chrome и где IE?» – задается вопросом Клименко.

Эксперт пояснил, что пользователи «уже давно не невинные идиоты и понимают связь между своим поведением в Сети (поисковыми запросами, посещениями сайтов, темой переписки) и рекламными активностями на разных площадках. И если пользователи еще готовы делиться своими данными с сервисом, которым пользуются и понимают, что это цена за качество, то мириться с тем что их данные уходят «дальше», они не хотят.

«Есть хорошая поговорка: вассал моего вассала не мой вассал. Доверив данные WhatsApp, пользователь совершенно не готов доверять их Facebook. Администрация Facebook потеряла «чувство аудитории», что свойственно корпорациям и теперь будет за это расплачиваться. Вместо четкого отказа от идеи легализовать трансфер данных из WhatsApp в Facebook была предложена отсрочка в четыре месяца. Когда-то давно, в интернетовском измерении, была битва «корпорации зла» Microsoft с «корпорацией добра» Google. Сегодня Google находится на территории Microsoft. И Facebook начал поход в том же направлении», – подытожил Клименко.