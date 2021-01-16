 

Друзья журналистки портала «Рязань.Лайф» рассказали о мотивах ее убийства

16.01.2021, 18:10, Новости дня
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Главный редактор регионального портала «Рязань. Лайф» Жанна Шеплякова, найденная убитой, неоднократно получала угрозы от мужа после того, как сообщила ему, что собирается развесить с ним, рассказали друзья журналистки.

Шеплякова решила развестись с супругом, поскольку у нее появились новые отношения. В ответ мужчина пригрозил ей, что заберет детей, чем довел женщину до нервного срыва. В день убийства он приехал к ней квартиру, вывел детей на улицу, а сам вернулся и совершил убийство, передает Life.

Друзья Шепляковой сообщили, что отношения с супругом у нее были очень плохие. Они жили раздельно: она в с сыновьями в Рязани, а муж у своих родителей в Тверской области.

Женщину нашли мертвой накануне, 15 января, в причастности к преступлению подозревается ее супруг. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Местонахождение подозреваемого установлено, он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников.



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