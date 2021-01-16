Президент Гвинеи привился российской вакциной от COVID «Спутник V»

16.01.2021, 18:10, Новости дня

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Президент Гвинеи Альфа Конде сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», став первым лидером в Африке, принявшим решение в ее пользу, сообщило агентство France-Presse.

«Наряду с главой государства прививку «Спутником V» также сделали члены правительства», – цитирует ТАСС представителя Агентства национальной безопасности в области здравоохранения (ANSS) Кори Кейра.

Центральное телевидение Гвинеи показало в минувшую пятницу репортаж о том, как Альфа Конде в столичном дворце Сакутуреа делает прививку вакциной «Спутник V», передал гвинейский новостной портал. В сюжете отмечалось, что президент республики дает пример всем гражданам страны в борьбе с коронавирусом. Портал указал, что вакцинация проводится в рамках второго этапа пилотной вакцинации.

Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где началось использование вакцины «Спутник V». 30 декабря группа высших должностных лиц Гвинеи привилась от коронавируса российской вакциной.

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.