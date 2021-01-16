Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о причинах провала игры

16.01.2021, 18:00, Разное

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Разработчики из CD Projekt RED рассказали о причинах катастрофического провала нашумевшей Cyberpunk 2077. Исходя из их слов, руководство знало о недочётах и багах, но решило выпустить игру вместе с началом продаж консолей нового поколения.

Cyberpunk 2077 известен не только как один из самых ожидаемых долгостроев, ведь игру пришлось ждать 8 лет, но и как самый скандальный релиз из-за внушительного количества критики. Мнения геймеров разительно отличаются друг от друга в вопросах сюжетной составляющей и самого мира киберпанка, но все сходятся во мнении, что игра выпущена крайне недоработанной. В ней присутствует внушительное количество технических ошибок, существенно снижающих не только удовольствие от игры, но и делая прохождение в некоторых моментах невозможным.

Сами разработчики из CD Projekt RED не стали скрывать, что игру пришлось выпустить в момент, когда она была не готова к полноценному релизу. Выход уже не раз откладывали, и в итоге публике дали железобетонные сроки 10 декабря 2020 года, как раз к выходу консолей нового поколения (PS5, Xbox X/S). В свою очередь в студии не раз отмечали, что игра не готова, и слишком мало времени для устранения всех ошибок. Руководство проигнорировало эти замечания и потребовало от разработчиков во что бы то ни стало выпустить Cyberpunk 2077 в начале декабря. Из-за этого создателям проекта приходилось работать над ним по 13 часов в сутки и у многих даже начались трудности в отношениях с семьёй, пишет NationNews.

Несмотря на низкие оценки игровой составляющей Cyberpunk 2077, которая далека от совершенства при игре на консолях старого поколения, на PC игру оценили достаточно высоко. Если не принимать в расчёт ошеломляющее количество багов и низкую оптимизацию, критики оценили сюжетную линию, хорошо проработанных главных и второстепенных персонажей и не менее увлекательные задания. Таким образом игра могла вполне получить звание лучшей, вот только если бы релиз отложили на более поздний срок, дав возможность устранить ошибки.