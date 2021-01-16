Ученые: Стресс и депрессия снижают эффективность прививки от COVID-19

16.01.2021, 18:00, Разное

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Ученые сообщают, что стресс и депрессивное состояние могут ослаблять иммунную систему человека и понижать действенность вакцины от коронавируса. Результаты исследования опубликовали в издании Perspectives on Psychological Science.

Специалисты Университета штата Огайо заявляют, что депрессия и стресс уменьшают результативность вакцины. Причин развития психологических расстройств может быть очень много. Как пример – это неудовлетворенность собственной профессиональной деятельностью или напряженная обстановка в социальной среде.

«Нью Информ» сообщает, что стресс оказывает важную роль в появлении депрессии и наоборот. Чтобы подобное состояние не влияло на результативность прививки от COVID-19, эксперты советуют заниматься физкультурой и хорошо спать. В определенных случаях иммунную систему могут ослаблять генетические факторы и окружающая среда. Но пока нет информации об их воздействии на действенность прививки от коронавируса.