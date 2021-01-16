Шаляпин поделился кадром с умершим в психбольнице отцом

16.01.2021, 18:00, Разное

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Популярный российский певец Прохор Шаляпин поделился фотографией с отцом, который скончался в психиатрической больнице. На снимке посредством специального фоторедактора артист сделал родителя «ровесником».

Единственный снимок

Прохор Шаляпин рассказал, что за всю жизнь успел сделать только один совместный снимок со своим отцом. В комментариях поклонники написали, что родитель мог гордиться сыном.

Отец Прохора Шаляпина долгое время работал сталеваром. Он скончался в 2019 году, к тому времени житель пребывал в одной из психиатрических больниц.

Певец рассказывал, что никогда не любил отца. Сам же родитель также не питал нежных чувств к наследнику. Отец Прохора Шаляпина бил мать музыканта. В общей сложности он 20 лет провел в местах лишения свободы. Потом мужчину принудительно перевели в психиатрическую больницу, пишет «Телепрограмма».

Популярность и романы Прохора Шаляпина

Популярность к Прохору Шаляпину пришла после его участия в телевизионном проекте «Фабрика звезд». Всем сразу запомнился высокий и красивый конкурсант с красивым голосом.

На проекте Прохору Шаляпину удалось дойти до финала. Участие в «Фабрике» звезд открыло начинающему исполнителю двери в отечественный шоу-бизнес. Однако сразу же с его именем был связан громкий скандал. В рамках проекта Прохор Шаляпин утверждал, что является родственником Федора Шаляпина, но на самом деле информация не соответствовала действительности.

Уроженец Волгограда всегда мечтал выбраться из бедности и стать популярным. В связи с этим артист придумал себе такой псевдоним. Несмотря на то, что правда была раскрыта, певец смог стать известным. Он начал сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем.

Сейчас Прохор Шаляпин предпочитает петь композиции в народном стиле. В шоу-бизнесе больше говорят не о его творческой деятельности, а о романах. Несколько лет он состоял в браке с бизнес-вумен Ларисой Копенкиной, которая была старше артиста на 21 год.

От нее Шаляпин ушел к модели Анне Калашниковой, утверждавшей, что артист является отцом ее маленького сына. Вскоре вскрылась информация, что ребенок рожден не от исполнителя. Артист пытался построить отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, но пара рассталась. До пандемии коронавируса Шаляпин встречался с бизнес-вумен из Канады, которая была старше его.