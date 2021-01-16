Мнение: Отказ быть повелительницей чичисбея

16.01.2021, 17:52, Разное

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В продолжении разговора о том, что именно Татьяна Ларина "поняла" про Онегина, когда пробралась в его жилище и стала читать его книжки.

Все мы хорошо помним "уж не пародия ли он". Мол, она задалась вопросом, не строит ли он из себя байронического героя нарочито. Очевидно, эти размышления стали одной из ступенек ее "выздоровления".

Однако этот довод становится, на мой взгляд, важным с другой стороны, когда мы доходим до финальной сцены, где Татьяна отказывается вступать с Онегиным в affair.

Дело в том, что помимо "байроновского героя" практически в каждом произведении означенного типа существуют и "байроновские героини".Татьяна, как умная женщина, читая эти книги не могла не подметить и этого однообразия. (Я предположу, что она эти книги потом и перечитывала, ведь это бестселлеры).

Героини, с которым имеют affair байроновские герои, очень однообразны. В основном это типаж табуретка (зачеркнуто) оттоманка (зачеркнуто) одалиска: очень красивая томная женщина, основной задачей которой является пылать страстью к герою. Типичная гаремная покорная красавица, большим умом не отличающаяся. Красивое животное с глазами газели. Собственно, сам Байрон именно с таким типажом (внешне средиземноморским) и бывал счастлив. В поэмах таких женщин топят в мешке за измену, режут кынжалом, они кончают с собой от известия о смерти любимого.

Намного реже, но тоже показательно, встречается еще один типаж — а-ля маркиза де Мертей. Искушенная придворная дама, продукт совершенной культуры, царица интриг, манипуляций, изящных измен наивному супругу прямо под его носом. Таких женщин Байрон тоже очень любил и тоже мог с ними расслабляться, но не по причине их глупости, а наоборот, отдаваясь им, и принимая роль сыночки.

Подумав "уж не пародия ли он", Татьяна логично поняла бы, что романа с барышней у Онегина не случилось в том числе потому, что у байронических героев с барышнями романов не бывает (они же не Ловлас). Далее, став замужней, в первый типаж одалиски она не попадает из-за IQ и темперамента (а вот Юлия Павловна Самойлова смогла бы).

Но вот зато — па-пам! — вернувшись в Петербург Онегин застает ее в социальном положении, идеальном, чтобы вылепить из нее второй типаж — вельможной красавицы и умницы в сопровождении возлюбленного cavalier servente (cicisbeo, cortejo). Все эти иностранные названия одобряемого обществом любовника сам Байрон аккуратно перечисляет в "Беппо" (послужившей образцом для стилистики "Онегина", сам Пушкин так говорил; почитайте "Беппо" – коротенькая поэма и забавная, типа "Графа Нулина").

Татьяна, как следует из ее слов, прекрасно понимает, что внимание Онегина она привлекла тем высоким положением, которое она заняла и своим мощным развитием на этой позиции. Мне кажется, вполне можно предположить, что ее отказ играть в любовную игру связан и с тем, что ей не подходили те два амплуа, которые требуются партнеру — байроническому мужчине: первое из-за наличия мозгов, второе из-за ее чрезвычайной порядочности и благородства. Потому что одно дело — изменить мужу из-за внезапно случившейся любви (со всяким бывает, и именно поэтому нам кажется странным ее ломание). А другое дело — когда тебя зовут в четкий проработанный сценарий, и ты знаешь, что дело не в тебе лично, а в том, что ты по параметрам подходишь к давно прописанной роли.

UPD: впишу сюда бытовое сравнение. Это как за тобой ухаживает человек, осыпает комплиментами, и вроде все норм, ты чувствуешь, что он ценит твою индивидуальность. А потом ты узнаешь, что по имиджу (включая челку и маникюр) ты один в один с его мамочкой и бывшей женой. И как-то сразу у разумной женщины от этого понимания весь пыл пропадает, знаете ли.