Такой харизматичный, ах! – Личное мнение
16.01.2021, 17:48,
Разное
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Оленька-голенька Бузова призналась в любви к Путину:
«Я бы долго готовилась к этой встрече, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: «Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?». Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В свое время он для меня был мужским идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный».
Фото: Соцсети
Нда… Ещё и MAGA hat нацепила, что, вообще, по-моему, — днище.
«Сильный мужчина», «потрясающая страна», «мужской идеал», «такой харизматичный».
Читаю этот словесный понос вечной троечницы и думаю: раз уж пошла в ход такая тяжёлая артиллерия, как попытки заручиться покровительством Президента, значит, закрытый на ТНТ публичный дом 2 ни один телеканал так и не подобрал и не подберёт.
Впрочем, меня интересует не это, а национальная русская черта под названием «холопство».
Наш человек склонен искать протекции у вышестоящих.
На заводе в кабинете начальника цеха висит портрет генерального, в кабинете генерального — портрет главного акционера и Путина. Куда ни плюнь — везде холопство.
Селебы навязываются чиновникам, танцуют в мусульманских одеждах на празднествах у Кадырова, присягают Путину по поводу и без.
Вы, дебилы, и впрямь думаете, что, если признаетесь в любви к Президенту, то он вас погладит по головке, наградит орденом и, в случае чего, поможет и защитит?
А вы, мои дорогие читатели, верите в то, что, если залезете в глаза начальнику и рассмешите его на корпоративе или развлечёте в командировке, ваша жизнь станет лучше?
Ну, выпишет он вам премию — а дальше-то что? Так и проживёте свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь занюханными холопами? Жил — дрожал, умирал — дрожал? Это — про вас?
Я сознательно выстроила свою жизнь так, что мне не нужна ничья протекция. Это — жизнь профессионала своего дела.
Вы меня будете читать ровно до тех пор, пока я хорошо пишу. Любит меня Путин — не любит, знает — не знает: абсолютно до лампы.
Всё, что меня интересует, — это качество моей работы. Вы — здесь, вы читаете эти строки, а, значит, я работаю хорошо.
И вам, мои золотые, я желаю жить так же: не продажными холопами без чувства собственного достоинства, а уважающими себя профессионалами своего дела.
В каком деле профессионалы вы? Часто заискивать приходится? Испытываете необходимость в протекции со стороны тех, кого считаете вышестоящими?
Я вас слушаю очень внимательно. За откровенность буду особенно признательна.
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Источник: Лена Миро
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