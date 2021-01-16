“Лукашенко не будет у власти”: силовики рассчитывают на индульгенцию в будущем

16.01.2021, 17:34, Разное

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Член политсовета ОГП Лев Марголин постарался разъяснить происходящее и дал оценку деятельности силовых структур. Мужчина уверен, что всевластие Лукашенко, о котором идет речь в диалоге с Карпенковым, это лишь временная привилегия.

По словам Марголина, если “правителю придется улетать из страны, то он прихватит основу своей гвардии”, которая понадобится ему на новом месте. Политический деятель добавил, что в России – кто-то же должен будет охранять Лукашенко.

“Мы видим, что пока не возбуждено ни одного уголовного дела, несмотря на явные признаки состава преступления. Но пройдет время и Лукашенко не будет у власти. И все эти вопросы обязательно будут поставлены на повестку дня”, – заверил эксперт.

Политический деятель напомнил, что работа ведется уже сейчас. Многие лица, причастные к насильственным действиям и убийствам, уже вычислены, именно поэтому он уверен на 100%, что против силовых структур будут возбуждены уголовные дела.

Несмотря на критическую точку зрения, член политсовета отметил, сам по себе факт того, что человек в это тяжелое время служил в МВД, Следственном комитете или МЧС, не может быть основанием для наказания.