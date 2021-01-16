В Уголовный кодекс Республики Беларусь вернут статью за валютные махинации

16.01.2021, 17:31, Разное

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился вернуть статью 85 УК БССР «Нарушение правил о валютных операциях».

«Нам доподлинно известно, что финансирование антигосударственной деятельности и пропаганды осуществляет исключительно в иностранной валюте. Подумайте сами, зачем честному труженику деньги другого государства? Всё что нужно обычному человеку, у нас можно приобрести за белорусские рубли. Поэтому я дал распоряжение максимально оперативно вернуть статью за махинации с валютой», – отметил белорусский лидер.

Наказание по «возрождённой» статье будет соответствовать советскому – от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

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