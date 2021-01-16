Apple разрабатывает новую технологию охлаждения для iPhone 13

16.01.2021, 17:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В сети появилось сообщение инсайдера, который утверждает, что будущее поколение iPhone 13 станут выпускать с жидкостным охлаждением.

Система будет работать по принципу испарения жидкости в точке охлаждения и дальнейшей конденсации с возвратом охлаждающей жидкости по кругу. Охладитель очень компактный, а потому его использование не должно привести к увеличению веса и габаритов смартфона. Зато данная система более эффективная, чем ныне используемая.

Кроме того, жидкостная система охлаждения работает автономно, используя энергию разогретого охладителя. Никакого питания от батареи устройства она не требует. Пока, однако, неизвестно, когда именно выйдут iPhone 13 с такой системой.