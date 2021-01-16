Подросток убил мать и дядю в Петербурге

16.01.2021, 17:16, Новости дня

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после убийства местной жительницы и ее родного брата, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.

По подозрению в убийстве задержан 17-летний сын убитой, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что подросток уже был неоднократно судим. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В ноябре прошлого года в Петербурге подросток убил свою шестилетню родственниц, а затем выстрелил из травматического пистолета в мать и отца.