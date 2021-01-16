 

Подросток убил мать и дядю в Петербурге

16.01.2021, 17:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после убийства местной жительницы и ее родного брата, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.

По подозрению в убийстве задержан 17-летний сын убитой, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что подросток уже был неоднократно судим. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В ноябре прошлого года в Петербурге подросток убил свою шестилетню родственниц, а затем выстрелил из травматического пистолета в мать и отца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / 11 января боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим тишины, погиб украинский военный – штаб ООС

15.07 / Гривна дешевеет по отношению к евро и доллару

19.07 / Коронавирус бьёт новые рекорды по всему миру

08.08 / Лукашенко считает, что в случае массовых протестов его могут убить

30.07 / В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

19.08 / Цепкало счел Тихановскую «единственным легитимным» президентом Белоруссии

08.11 / Суд признал недействительными результаты выборов в Херсонский облсовет

28.07 / Подсчитаны возможные потери РФ от нового европейского налога

18.10 / Главы МИД уже двух европейских стран заразились коронавирусом после участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС

05.08 / Рубль вырос к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска