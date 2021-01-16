 

В Кыргызстане подвели итоги президентских выборов

16.01.2021, 17:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обнародовала результаты ручного подсчета 100% бюллетеней на выборах президента.

Согласно этим результатам, победу одержал основатель оппозиционной партии “Мекенчил” Садыр Жапаров, который с октября исполнял обязанности президента. Он получил 79,23% голосов. На втором месте – Адахан Мадумаров с результатом 6,78%. Всего на пост президента претендовали 17 кандидатов.

На референдуме по форме правления более 80% избирателей проголосовали за президентскую форму правления, свидетельствуют данные ЦИК.

Всего в выборах приняли участие 39,75 % избирателей. Как пишет Kloop.kg, это рекордно низкая явка в истории страны.

Выборы в Кыргызстане прошли 10 января. Перед этим в стране прошла волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, во время столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Парламентская оппозиция 7 октября инициировала процедуру импичмента президента.

Киргизские парламентарии на заседании парламента 14 октября большинством утвердили на должность премьер-министра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства, а 15 октября подал в отставку. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Жапаров.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим Парфенов

17.10 / «И близко не подошёл» к Иисусу Христу – Трамп не считает себя самым знаменитым человеком в мире

03.08 / Во время наводнения в Афганистане погибло 15 детей

08.08 / Зеленский поручил правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны COVID-19

03.10 / В Одесской области стреляли на улице. Ранен мужчина

09.01 / Елизавета II сделала прививку от коронавируса

30.09 / Режим ЧС ввели в месте разлива топлива на реке Хатанга в Красноярском крае

15.07 / Армения обвинила Азербайджан в использовании РСЗО «Град»

01.11 / Бастрыкин поручил доложить о расследовании возгорания баллонов в челябинской больнице

03.09 / Общество: Как «калужское чудо» работает на людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска